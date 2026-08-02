Miquel Martorell, autor de ‘Santa Eugènia, un tresor per descobrir’: «Me dediqué a guardar ‘gloses’ para que no se perdieran»

Miquel Martorell Ramis, natural de Santa Eugènia, decidió escribir un libro después de que una visita realizada en 2024 a una casa del llogaret de ses Coves le trajera recuerdos de su infancia. La obra consta de tres partes: una dedicada al Puig y su arqueología; otra, al único cine que existió en el pueblo; y una última que reúne gloses y canciones populares relacionadas tanto con Santa Eugènia como con el campo y la vida en Mallorca antes de la llegada del turismo.

¿Qué le animó a escribir este libro?

Principalmente, me animó la visita a ses Coves. Sin embargo, como el material no daba para un libro, creí oportuno añadir otros temas relacionados con Santa Eugènia, como el antiguo cine, que funcionó entre 1956 y 1962. Para completar la obra, incorporé gloses y canciones populares que yo mismo recopilé durante mi infancia, en las visitas a casa de mis abuelos.

El libro está dividido en tres partes. ¿Qué destacaría de la parte etnológica?

Hay muchas pequeñas cosas que permiten conocer y reconstruir un poco la historia, como las barracas de roter, pequeñas construcciones con cubierta de piedra; las cuevas de enterramiento prehistóricas, muy bien conservadas; y la antigua cantera.

¿Quién utilizó esta cantera?

Principalmente, los canteros de Santa Eugènia. Había un material muy bueno para extraer piezas de marès y los taujans lo aprovecharon para construir casas tanto en Santa Eugènia como en otros pueblos cercanos.

¿Recuerda alguna anécdota histórica relacionada con el Puig?

Un día antes de la nevada de 1956, un pastor encontró un carámbano formado por un goteo completamente congelado. Fue tal su sorpresa que lo arrancó para enseñárselo a su esposa. Hacía tanto frío que llegó intacto a su domicilio, sin derretirse.

Pasemos a la segunda parte, dedicada al cine. ¿Por qué decidió escribir sobre él?

Escribí sobre el cine por motivos personales, porque mi padre fue uno de los impulsores de su puesta en marcha en 1956. Funcionó hasta que llegó la televisión.

¿Tuvo aceptación entre los vecinos?

Fue muy bien recibido. Los sábados y domingos se llenaba el local donde estaba ubicado el Centro Católico de Santa Eugènia.

¿Quién puso en marcha el cine junto a su padre?

Además de mi padre, el principal impulsor fue un señor de Sóller llamado Toni Morey. Los dos juntos también pusieron en funcionamiento el cine de Lloret.

La tercera parte está relacionada con las gloses y las canciones populares. ¿Qué destacaría de esta sección?

Desde pequeño me interesé mucho por las gloses y las canciones populares. Durante las visitas a casa de mi abuela llegué a reunir una recopilación de más de 400. Me dediqué a copiarlas y guardarlas para evitar que se perdieran.

¿Hay alguna glosa especialmente interesante?

Todas tienen algún doble sentido. Ahora me viene a la memoria una que dice:

Na Pareta fa el mussol

Perque te s’home menut

I diu que la perdut

Per ses arrues del llençol.

Como esta hay muchas otras. Creí que era una pena que se perdieran, ya que forman parte de la cultura viva de Mallorca.

¿El Ayuntamiento ha colaborado en la edición de este libro?

Sí. Tanto el alcalde como los regidores me han apoyado e incluso han asumido una parte importante de los gastos de edición. Además, han cedido el local de la Tercera Edad para presentar el libro al pueblo el día 17 de este mes, a las seis de la tarde. La presentación se enmarca en los actos de las Festes d’Estiu que celebra el municipio..n