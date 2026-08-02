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Denuncian vertidos fecales en la primera línea de Port de Sóller

La presencia de aguas residuales ha generado la indignación de los vecinos y empresarios de la zona, que denuncian que la situación se arrastra desde hace semanas

Denuncian vertidos en primera línea del Port de Sóller

Denuncian vertidos en primera línea del Port de Sóller / Joan Mora

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Joan Mora

La reiteración de unos vertidos de aguas residuales en la calle de la Marina, en la primera línea del Port de Sóller, ha generado la indignación de los vecinos y de los empresarios de la zona, que denuncian una situación que se arrastra desde hace semanas sin que se haya aplicado ninguna medida efectiva para subsanarlos. Los vertidos se han producido casi a diario en la última semana sin que hayan sido reparados.

Los episodios, localizados en el tramo comprendido entre el camino del Polvorí del Cingle y el establecimiento La Payesa, se producen cuando el agua sucia brota de las compuertas de la red de alcantarillado y se esparce por el pavimento, generando malos olores y graves molestias tanto a los residentes como a los viandantes y restauradores.

Día y noche

Inicialmente, las fugas aparecían de manera puntual pero en los últimos días se han repetido en diferentes momentos tanto de día como de noche. Testigos presenciales han confirmado que la situación es ya “habitual” y que la calle queda parcialmente inundada de agua gris, afectando también a las terrazas de los establecimientos.

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Según el ayuntamiento, el origen de las filtraciones se ha localizado en el colector general de aguas de Abaqua, que discurre por debajo del pavimento de la calle pero, según denuncian los afectados, no ha sido reparada. Ante la persistencia de los vertidos fecales, algunos residentes ya han decidido elevar el caso al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para exigir una intervención inmediata, mientras que comerciantes y restauradores reiteran su preocupación por el impacto directo que esta situación tiene sobre la actividad económica y la imagen del Port.

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