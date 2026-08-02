Sanidad
Deià pide que su hospital de referencia sea el de Son Espases
La presidenta Prohens se reunió esta semana con el alcalde en un encuentro en que se trataron las necesidades del municipio
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se reunió esta semana con el alcalde de Deià, Lluís Ripoll, en un encuentro en el que repasaron las principales carencias y necesidades del municipio y las actuaciones que, según el Consistorio, deberían impulsarse para mejorar los servicios y facilitar la vida a los residentes.
Según explicó posteriormente el propio alcalde deianenc a este diario, la reunión sirvió sobre todo para trasladar a la presidenta los diferentes problemas que afectan a Deià y plantear posibles vías de solución.
Entre los asuntos tratados en ese encuentro institucional, estuvo la situación sanitaria de los vecinos, la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente en el caso de los jóvenes, y el dispositivo previsto con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto.
Uno de los principales puntos del encuentro fue la situación de la asistencia sanitaria en el término municipal.
Centro de referencia
Ripoll defendió ante la presidenta Prohens que los vecinos de Deià puedan tener como hospital de referencia Son Espases en lugar de Son Llàtzer, que es actualmente el centro que tienen asignado.
La argumentación que ofreció el alcalde se centró en el hecho de que el desplazamiento hasta Son Llàtzer resulta especialmente complicado para los residentes de la zona de la Serra de Tramuntana, tanto por la distancia como por las dificultades de movilidad que implica llegar allí.
Esta situación, según remarcó Lluís Ripoll, es aún más problemática para las personas mayores o con movilidad reducida.
En este sentido, Ripoll trasladó a la presidenta que Son Espases es un hospital más próximo y accesible para los vecinos de Deià y Sóller.
Así, el mandatario municipal planteó en esta reunión con Prohens la necesidad de estudiar un cambio de área sanitaria que permita derivar a los residentes de estos municipios a este centro hospitalario.
El Ejecutivo autonómico se comprometió a estudiar la propuesta trasladada a Prohens en lo que fue la primera reunión con Ripoll desde que este ostenta la vara de mando del municipio de la Serra.
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