La Colònia de Sant Jordi se zambulle en busca de patos de goma
La cita, todo un clásico del verano, congregó a una multitud de participantes
Jaume Rigo
La tradicional suelta de patos de goma volvió a animar este domingo la Colònia de Sant Jordi. Como cada primer domingo de agosto, multitud de participantes se lanzaron al agua dispuestos a hacerse con alguno de los codiciados trofeos, en una de las citas más populares y esperadas de las fiestas de la localidad costera.
Desde minutos antes del inicio, numerosos bañistas aguardaban impacientes en el mar, mientras vecinos y visitantes seguían el acontecimiento desde la orilla. A las 12.13 horas, las dos embarcaciones de la organización, separadas entre sí por unos 150 metros, comenzaron a lanzar los obsequios al agua.
Durante varios minutos, los participantes nadaron de un lado a otro tratando de alcanzar alguno de los patos de goma bajo un sol de justicia y con la isla de Cabrera recortándose en el horizonte.
Imagen multitudinaria
La suelta volvió a dejar una imagen multitudinaria y festiva, con nadadores de todas las edades compitiendo entre brazadas, salpicaduras y carreras por hacerse con uno de los premios.
Algunos lograron regresar a la orilla mostrando orgullosos su particular trofeo, mientras otros tuvieron que conformarse con haber participado y disfrutado de una jornada marcada por el calor y el buen ambiente.
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