Iniciativa municipal
El ‘aula de respiro’ de Calvià amplía la edad de sus usuarios
Se trata de un servicio municipal dirigido a personas con discapacidad intelectual empadronadas en el término
El Ayuntamiento de Calvià, a través del Departamento de Servicios Sociales, impulsa durante el mes de agosto una nueva edición del Aula Respiro de Verano, un servicio municipal dirigido a personas con discapacidad intelectual empadronadas y residentes en el municipio.
Según informó el Consistorio en un comunicado, la principal novedad de este año es la ampliación de la edad de las personas beneficiarias.
Si en ediciones anteriores el programa estaba dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, en esta ocasión podrán participar personas de entre 15 y 59 años, dando respuesta a la demanda creciente de las familias y ampliando la cobertura de este recurso municipal.
El Aula Respiro de Verano, gestionado por la asociación ASDICA, tiene como objetivo ofrecer un espacio de ocio, convivencia y participación mediante actividades de tiempo libre y socioculturales adaptadas. Al mismo tiempo, proporciona un recurso de apoyo y respiro para las familias cuidadoras, especialmente para aquellas que necesitan compatibilizar el cuidado con la actividad laboral o para familiares de edad avanzada que requieren ayuda durante el periodo estival. El Aula Respiro de Verano está dirigida a personas de entre 15 y 59 años que dispongan del certificado oficial de discapacidad intelectual.
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