Esporles da ayudas para contratar camiones cisterna cuando haya interrupciones del suministro de agua

El Ayuntamiento de Esporles reforzará durante 2026 las partidas destinadas al mantenimiento de la red de agua y la limpieza viaria, además de comenzar la redacción del nuevo Plan General del municipio. Las actuaciones forman parte de un presupuesto municipal de 5,6 millones de euros aprobado por el pleno.

Una de las novedades será la creación de una línea de ayudas para los vecinos que, ante interrupciones extraordinarias del suministro de agua potable, se vean obligados a contratar camiones cisterna. El objetivo de la medida será compensar parte del coste asumido por las familias durante estos episodios.

Las cuentas también incrementan los recursos destinados a los servicios de abastecimiento y alcantarillado. Las partidas permitirán afrontar la reparación de averías, el mantenimiento de las conducciones, la renovación de infraestructuras y diferentes actuaciones preventivas para reducir las pérdidas de agua y mejorar la fiabilidad de la red de distribución.

En materia de limpieza viaria, el Ayuntamiento contratará mediante renting una nueva máquina barredora para renovar el parque móvil municipal. Según el Consistorio, el nuevo vehículo permitirá reducir las averías y los costes de mantenimiento, además de aumentar la capacidad de actuación de los servicios municipales.

Contrato de limpieza

El presupuesto aumenta igualmente la dotación del contrato de limpieza de calles y espacios públicos para asumir el encarecimiento del servicio e intensificar los trabajos.

Los nuevos presupuestos incluyen además una primera consignación para iniciar la redacción del Plan General de Esporles, que deberá sustituir las actuales Normas Subsidiarias.

Esta partida permitirá poner en marcha los primeros trabajos técnicos y administrativos para elaborar el documento que definirá el futuro desarrollo urbanístico del municipio, según destacó el gobierno municipal, en manos de PAS-Més per Esporles. En declaraciones recogidas en un comunicado de prensa, el alcalde, Josep Ferrà, señaló que las cuentas buscan reforzar los servicios que tienen una mayor incidencia en la vida cotidiana de los vecinos.

El regidor de Hacienda, Carlos Arrondo, destacó por su parte que el presupuesto combina el mantenimiento de los servicios municipales con la planificación de futuras inversiones.