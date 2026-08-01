Las ‘colles’ de las Fiestas del Rei en Jaume de Calvià niegan que actúen “por causas políticas” y reclaman al alcalde que se retracte

Las ‘colles’ de las fiestas del Rei en Jaume de Calvià han remitido un escrito al área de Cultura del Ayuntamiento, que organiza la celebración, por el cual solicitan que el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) se retracte de las afirmaciones que hizo en el último pleno municipal sobre una supuesta “politización” de estos colectivos en su reivindicación para que la tradicional acampada se siga haciendo en la pinada.

Estos colectivos sostienen que esa afirmación “es una falsedad manifiesta que no ayuda en nada a la buena convivencia entre el Ayuntamiento y las ‘colles”. “Ya hay bastante indignación con la gestión hecha este año como para ir haciendo según qué comentarios. Pensábamos que, desde que el alcalde viene a las reuniones, la actitud irrespetuosa había quedado atrás”, se puede leer en el escrito, firmado por el portavoz de las ‘colles’, Biel Bibiloni, en nombre de todo el colectivo.

Los participantes en las fiestas consideran que estos comentarios lo único que hacen es “tensar la situación”. “Faltando al respeto de las ‘colles’, no salvaréis la edición de este año”, se expone en el texto remitido al área de Cultura, en el que se asegura que “no es momento para la lucha política y partidista”.

“Es momento de salvar las fiestas más importantes de Calvià”, arguyen estos grupos, que recuerdan que, este año, en una decisión sin precedentes, se ha tenido que suspender la tradicional elección de los Reyes de las fiestas, un preámbulo de la gran celebración de septiembre, al no haber recibido garantías oficiales de que la acampada se podrá hacer en la pinada de Santa Ponça, como se ha hecho siempre.

Conselleria del Mar

La decisión final sobre si se autoriza o no esta instalación en el espacio natural corresponde a la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, que aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la alternativa presentada por el Ayuntamiento para que se pueda usar la pinada.

A mediados de mes, este diario se puso en contacto con la Conselleria para conocer su postura al respecto. En aquel entonces, el departamento autonómico informó de que trabaja en coordinación con el Consistorio para poder “encauzar” la autorización.

Como primer paso, expusieron desde el Govern, la administración municipal se ha comprometido a presentar una nueva propuesta que redefine el ámbito donde se instalará el campamento para que no afecte a las dunas de este espacio natural. La Conselleria se compromete a analizarla y a tramitarla de acuerdo con lo que marca la normativa actual.

El motivo de que, en un principio, desde este departamento autonómico se haya denegado el permiso para la utilización de la pinada radica en que, en virtud de las recientes leyes de protección medioambiental, se prohíbe la organización de eventos sobre este sistema dunar. Una circunstancia que implicó también que la última edición del Rocío de Santa Ponça se tuviese que trasladar a un aparcamiento municipal colindante.

Último pleno

En el último pleno, el alcalde Amengual apuntó que la Conselleria del Mar ha trasladado verbalmente su conformidad con la alternativa principal planteada por el Ayuntamiento. Esta alternativa consiste en proteger el sistema dunar de la pinada, delimitándolo con palos y cuerdas. Además, se plantea que no se instale en este espacio "mobiliario pesado o estructuras susceptibles de provocar la compactación del suelo en la zona de valor intermedio, tales como escenarios, aseos químicos o estructuras hinchables”.

Amengual señaló en el debate plenario que el Ayuntamiento no tenía otra opción que acatar las directrices de la Conselleria para no incurrir en una infracción administrativa. Así, explicó que los funcionarios municipales se negaban a avalar una actuación contraria a los informes de Costas y recordó que este mismo condicionante impidió celebrar el Rocío de Santa Ponça en ese espacio.

Amengual confió en que la autorización escrita llegue próximamente y dio por hecho que finalmente habrá "pinada y desfilada". «Vamos a disfrutar de las fiestas en armonía», proclamó Amengual.