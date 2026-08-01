ANACA exige que no se reanuden los sondeos del segundo cable sin aclarar si cuentan con permisos

La asociación vecinal ANACA ha reclamado que no se reanuden los sondeos geotécnicos vinculados a la implantación del segundo cable eléctrico entre la península y Mallorca en la zona protegida de Maristany mientras no se aclare si cuentan con los permisos necesarios. La entidad advierte de que el fin de la restricción temporal por la época de cría de aves, que concluye este 1 de agosto, no implica por sí mismo la autorización para retomar los trabajos.

Según ANACA, siguen sin respuesta tres cuestiones clave que afectan a la legalidad de las actuaciones en la ZEPA ES0000541 Maristany. En primer lugar, la asociación pregunta si se ha levantado formalmente la orden de paralización dictada el pasado 16 de junio por un agente de medio ambiente de la Conselleria, que detuvo los trabajos y trasladó el caso al SEPRONA. En segundo lugar, cuestiona si la autorización emitida el 15 de diciembre de 2025 sigue vigente tras el presunto incumplimiento de sus condiciones. Y, por último, reclama saber si existió algún tipo de licencia o autorización municipal por parte del Ayuntamiento de Alcúdia, que aún no ha respondido al requerimiento registrado el 22 de julio.

En este contexto, la entidad añade que el Consell de Mallorca ha emitido un informe crítico con el estudio de avifauna presentado por Red Eléctrica. El documento concluye que dicho estudio “no se ajusta en ningún caso a la realidad de la zona”, al incluir especies que no habitan ni en Mallorca ni en Balears, y omitir otras que sí están presentes y cuentan con especial protección en Maristany.

El informe insular recalca además, según ANACA, que la limitación temporal para evitar afecciones durante la época de cría es un condicionante “ineludible” y no sujeto a interpretaciones. Su incumplimiento, advierte, podría provocar un impacto significativo sobre los valores naturales que motivaron la protección de este espacio, integrado en la Red Natura 2000 y considerado corredor ecológico del ámbito del PORN de s’Albufera.

ANACA sostiene que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón en la documentación técnica aportada por el promotor, recordando discrepancias anteriores como las detectadas en la cartografía de praderas de posidonia en la bahía. Asimismo, denuncia la presión ejercida sobre propietarios desde marzo por parte de la subcontrata encargada, que busca la firma de cesiones de derechos para un proyecto aún no publicado como definitivo en el BOE.

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La asociación concluye que la responsabilidad recae en las administraciones públicas, Ayuntamiento, Consell, Govern y, en su caso, el Ministerio para la Transición Ecológica—, a las que exige que garanticen el cumplimiento estricto de todas las condiciones antes de permitir cualquier reanudación de los trabajos en Maristany.