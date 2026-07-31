Sant Llorenç derriba un inmueble de Son Carrió para ampliar el espacio público

El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar ha iniciado las obras de demolición del inmueble situado en la calle Major, número 15 de Son Carrió, con el objetivo de mejorar y reordenar este espacio público.

La actuación responde al mal estado estructural del edificio, debido en parte a su antigüedad, lo que hacía inviable su restauración. Esta intervención se enmarca dentro de la apuesta municipal por la renovación urbana y la mejora de los espacios públicos del núcleo.

El inmueble está ubicado en la calle Major del núcleo de población. / Ajuntament

Cabe recordar que el inmueble fue adquirido a finales de 2024 tras varios años de gestiones marcadas por dificultades administrativas. La compra se realizó con el compromiso de ampliar los servicios municipales y generar nuevas oportunidades de uso para la ciudadanía.

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Una vez finalizadas las obras, el solar quedará acondicionado y preparado para futuros usos municipales. La actuación fue licitada con un presupuesto inicial de 219.550,55 euros y finalmente adjudicada por un importe de 168.834,37 euros.