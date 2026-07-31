PP y Vox de Marratxí recortan en un 85% la aportación al Fons Mallorquí de Solidaritat

Més per Marratxí ha denunciado este viernes la decisión del gobierno municipal de PP y Vox de reducir de 10.000 a 1.500 euros la aportación anual al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, un recorte del 85% que, según la formación, supone un grave retroceso en el compromiso histórico del municipio con la cooperación internacional.

La formación ecosoberanista recuerda que el Ayuntamiento de Marratxí es miembro fundador del Fons desde 1993, cuando se adhirió a la iniciativa surgida de la campaña 'Mallorca Solidaria hacia el 0,7%', orientada a impulsar la cooperación al desarrollo desde los municipios de la isla.

La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, ha señalado que esta decisión “no es una simple reducción presupuestaria, sino una declaración de prioridades”. En este sentido, ha afirmado que “cuando se reduce un 85% la aportación al Fons Mallorquí, lo que se está diciendo es que la cooperación internacional ha dejado de ser una prioridad para el gobierno PP-Vox”.

Desde la formación recuerdan también que el compromiso municipal con el Fons no ha sido siempre constante. Tras varios años sin aportaciones entre 2012 y 2014, el gobierno de Més y PSOE recuperó esta línea de financiación. En 2015 se volvió a contribuir con 5.500 euros y, a partir de 2016, la aportación se consolidó en 10.000 euros anuales, manteniéndose sin interrupciones hasta 2025.

Aina Amengual, portavoz de Més per Marratxí. / Més

Més subraya que estas aportaciones no son simbólicas, sino que permiten financiar proyectos concretos de cooperación. Entre ellos, destaca el Programa Integral de Salud Infantil Saharaui (PISIS), destinado a mejorar la atención sanitaria de los niños refugiados en los campamentos de Tinduf, mediante acciones de nutrición, seguimiento pediátrico, vacunación y formación de profesionales.

La formación considera especialmente grave el recorte al producirse tras casi una década de estabilidad en las aportaciones. “No se trata solo de pasar de 10.000 a 1.500 euros, sino de romper un compromiso institucional que Marratxí había recuperado y consolidado”, han señalado.

Por ello, Més per Marratxí ha instado al equipo de gobierno a rectificar la decisión y restituir la aportación al Fons Mallorquí, manteniendo así el compromiso adquirido por el municipio en materia de solidaridad y cooperación internacional.

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Cabe recordar que el equipo de gobierno de Calvià, formado también por PP y Vox, ya intentó darse de baja este año del Fons Mallorquí de Solidaritat, aunque finalmente dio marcha atrás cuando se hicieron públicas sus intenciones. El pacto entre populares y ultras pretendía destinar los 10.000 euros que se aportaban al Fons a “proyectos comunitarios y programas de salud mental”.