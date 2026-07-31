PP y Vox de Marratxí piden elecciones generales por la "corrupción" de Sánchez

El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Marratxí abordó diversos asuntos en su última sesión, entre ellos la designación de las dos fiestas locales para el año 2027. Finalmente, se acordó que serán el 30 de junio, día de Sant Marçal, patrón del municipio, y el 11 de octubre, lunes previo a la festividad nacional del 12 de octubre.

El debate político se centró especialmente en las mociones, destacando la presentada por Vox relativa a los casos de presunta corrupción que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La iniciativa rompió el ambiente frío del pleno con duras acusaciones al Ejecutivo central, incluyendo referencias a la política migratoria, la gestión de la DANA de Valencia, el apagón de 2025 o diversos incidentes, y proponía que el Ayuntamiento de Marratxí condenara los “graves escándalos de corrupción” y solicitara la convocatoria de elecciones generales.

Desde Més per Marratxí, su portavoz Aina Amengual expresó su rechazo a la corrupción, pero criticó que la moción no incluía medidas concretas para prevenirla ni mecanismos de control, sino que se limitaba a utilizar calificativos como “banda criminal” o “mafiosa”.

Por su parte, la portavoz del PSIB-PSOE, Cristina Alonso —quien intervino en ausencia de Miquel Cabot por enfermedad—, consideró que la propuesta excedía las competencias municipales. En su intervención, calificó la moción de “visceral” y señaló que, si se pretendía promover elecciones generales, debía hacerse en el Congreso de los Diputados, no en un ayuntamiento “sin potestad para ello”.

Tras finalizar el turno de intervenciones, el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart (PP), anunció que su grupo votaría a favor de la moción. Justificó esta decisión en la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que, a su juicio, perjudica al municipio.

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Antes de la votación, Cristina Alonso recordó unas declaraciones del propio alcalde en el pleno anterior, en relación con una cuestión sobre el Consell de Mallorca. En aquella ocasión, Llompart afirmó que “lo que pasa en el Consell no afecta a Marratxí ni le atañe”, una frase que la portavoz socialista utilizó para evidenciar la contradicción en el posicionamiento del equipo de gobierno.