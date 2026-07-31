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Una nueva avería en la conexión con la desaladora de Alcúdia causa cortes de agua en Pollença

El incidente vuelve a dejar sin suministro a varias zonas del municipio y aumenta la indignación tras un verano de incidencias

Una imagen del Port de Pollença.

Una imagen del Port de Pollença. / Guillem Bosch

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Joan Frau

Joan Frau

Pollença

Una nueva interrupción del suministro de agua procedente de la desaladora de Alcúdia, gestionada por el Govern, ha provocado este viernes cortes en diversas zonas del Port de Pollença, una situación que ya se ha producido otras veces este verano y que está generando un creciente malestar entre vecinos y usuarios.

La incidencia se ha originado por la rotura de la tubería de impulsión, según ha informado el Ayuntamiento de Pollença, lo que ha obligado a interrumpir el suministro en la Base Militar, el Club Náutico, Ports IB, la Piscina Municipal del Port, el Polideportivo de Pollença, Síller, la urbanización Las Palmeras, la carretera de Cap Roig, Ca’n Porquer (Golf Pollença), el cementerio, El Pinaret, Llenaire y el Club del Sol. Asimismo, se ha reducido la presión en el conjunto de la red del Port.

No se trata de un episodio aislado. A lo largo de los últimos meses, las interrupciones en el suministro de agua han sido recurrentes, especialmente en plena temporada turística, lo que ha incrementado la frustración tanto de residentes como de negocios afectados. Comercios, establecimientos turísticos y vecinos denuncian los perjuicios derivados de estos cortes continuados y reclaman soluciones definitivas.

Por el momento, no se ha facilitado una previsión sobre la duración de la avería ni sobre el restablecimiento completo del servicio, lo que añade incertidumbre a una situación que ya ha puesto a prueba la paciencia de la población.

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A mediados de este mes de julio ya se registró una avería similar, en plena ola de calor. Entonces, el Ayuntamiento reclamó a la dirección general de Recursos Hídricos que solucione de forma definitiva el problema, también detectado en la tubería de impulsión que aporta el agua desde la desaladora a los depósitos municipales de Pollença.

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