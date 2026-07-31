La ArtNit de Campos convierte 365 bolsas de basura en una llamada a la acción ambiental
Más de 15 espacios urbanos del municipio darán forma el arte contemporáneo este viernes 31 de julio
La ArtNit de Campos regresa a los espacios urbanos de este municipio de la comarca del Migjorn este viernes 31 de julio con nuevas propuestas artísticas reivindicativas al aire libre. Una de ellas es la impulsada por Espai Jove en la que se instalarán, a lo largo del Carrer Estret, 365 bolsas de basura, una por cada día del año, que simbolizan la huella que dejan nuestros hábitos de consumo diarios sobre el medio ambiente.
Cada bolsa usada en esta intervención a las 19.00h será reutilizada en los edificios municipales, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la construcción de un mundo más empático con el medio ambiente y la sociedad.
Durante la tarde y noche de este viernes 31 de julio miles de personas podrán disfrutar de más de 15 espacios expositivos de este certamen que pone en valor el arte contemporáneo local, nacional e internacional. La programación, gratuita y participativa, reunirá instalaciones, danza, música, performances, fotografía y otras propuestas novedosas en calles, plazas, patios, edificios históricos, espacios culturales y comercios de Campos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Vecinos de Sóller retiran hasta 219 bolsas de basuras del arcén de la carretera del desvío
- La Costa dels Pins, un escaparate de ilegalidades impunes en el litoral del Llevant
- Comerciantes de Sóller alertan del riesgo de la manifestación contra la turistificación
- Mónica, la argentina de 75 años que lleva días viviendo en una plaza de Alcúdia, encuentra un alojamiento provisional a la espera de regresar a su país
- Delegación del Gobierno autoriza la manifestación contra la turistificación de Sóller del 8 de agosto
- Una madre denuncia el trato recibido por su hija con autismo en la escuela de verano de Llubí y el Ayuntamiento desmiente las acusaciones
- Calvià ofrece imágenes en tiempo real del fondo marino de la Reserva de Ponent