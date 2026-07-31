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La ArtNit de Campos convierte 365 bolsas de basura en una llamada a la acción ambiental

Más de 15 espacios urbanos del municipio darán forma el arte contemporáneo este viernes 31 de julio

La ArtNit de Campos convierte 365 bolsas de basura en una llamada a la acción ambiental

La ArtNit de Campos convierte 365 bolsas de basura en una llamada a la acción ambiental

ArtNit Campos 2026

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Redacción Digital

La ArtNit de Campos regresa a los espacios urbanos de este municipio de la comarca del Migjorn este viernes 31 de julio con nuevas propuestas artísticas reivindicativas al aire libre. Una de ellas es la impulsada por Espai Jove en la que se instalarán, a lo largo del Carrer Estret, 365 bolsas de basura, una por cada día del año, que simbolizan la huella que dejan nuestros hábitos de consumo diarios sobre el medio ambiente.

Cada bolsa usada en esta intervención a las 19.00h será reutilizada en los edificios municipales, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y la construcción de un mundo más empático con el medio ambiente y la sociedad.

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Durante la tarde y noche de este viernes 31 de julio miles de personas podrán disfrutar de más de 15 espacios expositivos de este certamen que pone en valor el arte contemporáneo local, nacional e internacional. La programación, gratuita y participativa, reunirá instalaciones, danza, música, performances, fotografía y otras propuestas novedosas en calles, plazas, patios, edificios históricos, espacios culturales y comercios de Campos.

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