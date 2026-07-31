Mantenimiento urbano
Inca intensifica el control sobre los solares y avisa de sanciones de hasta 9.000 euros
El Ayuntamiento ha dictado más de una treintena de órdenes de limpieza para prevenir riesgos durante el verano
El Ayuntamiento de Inca ha reforzado este verano las actuaciones para garantizar la seguridad y la salubridad del municipio, con más de una treintena de órdenes de ejecución dirigidas a propietarios de solares sin mantenimiento.
El Consistorio advierte de que el incumplimiento de estas órdenes puede acarrear sanciones de entre 300 y 9.000 euros y, en última instancia, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza, cuyo coste será posteriormente repercutido a los propietarios.
Los solares en mal estado suponen un riesgo relevante, especialmente durante los meses de verano. La acumulación de vegetación seca incrementa el peligro de incendios, mientras que la falta de mantenimiento puede favorecer la proliferación de roedores e insectos, con el consiguiente impacto en la salubridad y la convivencia vecinal.
El regidor de Urbanismo, Andreu Caballero, ha subrayado que la prioridad municipal es “prevenir riesgos y garantizar una ciudad segura y bien cuidada”. En este sentido, ha destacado que en las últimas semanas se han intensificado las inspecciones y los requerimientos, y ha advertido de que se aplicarán todas las medidas previstas por la normativa en caso de incumplimiento.
El Ayuntamiento continuará con las tareas de seguimiento de los expedientes abiertos y no descarta nuevas actuaciones para asegurar que todos los solares cumplan las condiciones exigidas.
Asimismo, el Consistorio ha puesto en valor la colaboración de numerosos propietarios que mantienen sus terrenos en buen estado o los ceden temporalmente para usos públicos. Gracias a estas iniciativas, se han habilitado aparcamientos provisionales que han permitido ampliar la oferta de estacionamiento en diferentes zonas del municipio.
En esta línea, el Ayuntamiento anima a los propietarios de solares sin uso inmediato a valorar su cesión temporal, una fórmula que contribuye a mantenerlos en condiciones adecuadas y a ponerlos al servicio de la ciudadanía.
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