El Govern invertirá 6,17 millones para duplicar un tramo ferroviario entre Petra y Manacor

El Govern ha autorizado este viernes el gasto para ejecutar el proyecto de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) que permitirá construir un nuevo tramo de doble vía entre Petra y Manacor. La inversión global asciende a 6.176.705,09 euros (IVA incluido).

La actuación tiene como objetivo aumentar la capacidad de la línea Palma-Manacor y sentar las bases para un futuro incremento de las frecuencias del servicio, que podrían llegar a duplicarse. El proyecto contempla la construcción de un nuevo punto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de más de tres kilómetros en un tramo que actualmente es de vía única.

Esta nueva infraestructura permitirá el cruce de trenes en circulación en sentidos opuestos sin necesidad de detenerse, lo que incrementará la capacidad de la línea y aportará mayor flexibilidad a la explotación ferroviaria. Asimismo, contribuirá a mejorar la regularidad y la puntualidad del servicio, facilitando la recuperación de retrasos y reforzando la fiabilidad ante posibles incidencias.

El proyecto también prevé mejorar las condiciones de mantenimiento, ya que el nuevo tramo permitirá el estacionamiento de maquinaria para intervenciones tanto en la vía como en la catenaria.

Las obras se licitarán en dos lotes: uno destinado a la obra civil, vía y catenaria, con un plazo de ejecución de ocho meses, y otro para las instalaciones de señalización, seguridad y comunicaciones, con un plazo previsto de siete meses.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de modernización de la red ferroviaria impulsada por el Govern y SFM, que incluye mejoras en infraestructuras, material móvil y ampliación de la red para responder al incremento de la demanda.

Entre las actuaciones destacadas figura la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), así como el refuerzo de los contratos de mantenimiento y la incorporación de nuevos trenes. También se prevé la construcción de una nueva subestación eléctrica en los talleres de Son Rullan, que permitirá aumentar la potencia disponible y facilitar futuras mejoras del servicio.

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Paralelamente, el Govern añade que "avanza" en la ampliación de la red ferroviaria con proyectos como la futura línea Palma-Llucmajor, cuya puesta en servicio está prevista para 2032, así como en la "planificación de nuevas conexiones con Alcúdia y Artà".