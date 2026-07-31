El Govern adquiere parte de una finca en Escorca por 1,1 millones de euros

El Consell de Govern celebrado este viernes ha aprobado la adquisición de una participación indivisa del 67,24% de la finca conocida como es Bosch, es Bosch de Baix y es Bosch de Dalt, situada en el término municipal de Escorca, en la zona del Nus de la Corbata.

El acuerdo autoriza al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural a ejercer la competencia para la autorización y disposición del gasto, con un importe máximo de 1.100.000 euros. La operación se realiza mediante compraventa directa, al amparo de la legislación autonómica de conservación de espacios de relevancia ambiental.

Asimismo, el Ejecutivo ha delegado en el conseller de Economía, Hacienda e Innovación el ejercicio del derecho de tanteo previsto en la normativa de espacios naturales protegidos, así como la resolución del procedimiento de adquisición.

La finca se encuentra en un enclave de especial interés dentro de la Serra de Tramuntana, lo que refuerza la estrategia del Govern de ampliar la protección y gestión pública de espacios con alto valor ecológico.

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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consell de Govern en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses.