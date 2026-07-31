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Campos destina 160.000 euros a mejorar los accesos al CEIP de Call Vermell

El pleno aprueba también una partida para reparar y acondicionar el patio del colegio Joan Veny i Clar

El último pleno de Campos aprobó inversiones de mejora para el municipio

El último pleno de Campos aprobó inversiones de mejora para el municipio / DM

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Redacción Part Forana

El pleno del Ayuntamiento de Campos ha aprobado una modificación de crédito de 160.000 euros para adecuar la acera situada entre la residencia y el CEIP de Call Vermell, según ha informado el PP municipal a través de sus redes sociales.

La actuación pretende mejorar la seguridad de los peatones en el acceso al centro y permitirá, además, ampliar el número de plazas de aparcamiento en la zona. El equipo de gobierno señala que el proyecto responde a una reivindicación planteada por la comunidad educativa.

La Corporación municipal también ha dado luz verde a otra modificación presupuestaria destinada al acondicionamiento y la reparación del patio del CEIP Joan Veny i Clar.

La inversión permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad del espacio, en el que los alumnos podrán continuar desarrollando las actividades de educación vial que organiza el centro.

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El PP de Campos ha defendido que ambas actuaciones forman parte de las inversiones municipales para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y la calidad de los espacios públicos.

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