Campos destina 160.000 euros a mejorar los accesos al CEIP de Call Vermell

El pleno del Ayuntamiento de Campos ha aprobado una modificación de crédito de 160.000 euros para adecuar la acera situada entre la residencia y el CEIP de Call Vermell, según ha informado el PP municipal a través de sus redes sociales.

La actuación pretende mejorar la seguridad de los peatones en el acceso al centro y permitirá, además, ampliar el número de plazas de aparcamiento en la zona. El equipo de gobierno señala que el proyecto responde a una reivindicación planteada por la comunidad educativa.

La Corporación municipal también ha dado luz verde a otra modificación presupuestaria destinada al acondicionamiento y la reparación del patio del CEIP Joan Veny i Clar.

La inversión permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad del espacio, en el que los alumnos podrán continuar desarrollando las actividades de educación vial que organiza el centro.

El PP de Campos ha defendido que ambas actuaciones forman parte de las inversiones municipales para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y la calidad de los espacios públicos.