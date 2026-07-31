El alcalde de Calvià cree que las 'colles' de las fiestas del Rei en Jaume se han "politizado un poquito"

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), aseguró este jueves que creía que las 'colles' de las fiestas del Rei en Jaume de Santa Ponça "se han politizado un poquito", refiriéndose así a la postura combativa que han mostrado estos colectivos, que representan a más de un millar de personas, en defensa de mantener la pinada de Santa Ponça como el lugar de la acampada.

Amengual se pronunció de este modo durante el pleno de este jueves, tras una pregunta realizada por la portavoz socialista municipal, Nati Francés, sobre la controversia que rodea este año a las fiestas más importantes del municipio. Al conocer esas declaraciones, el portavoz de las 'colles' de las fiestas, Biel Bibiloni, quiso expresar su "sorpresa e indignación" en un momento en que la celebración del desfile de moros y cristianos sigue en el aire.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern todavía no ha confirmado oficialmente que acepte la propuesta para celebrar la acampada en este espacio natural; una notificación que las 'colles' ven como indispensable para participar en la tradicional celebración del mes de septiembre. De momento, lo que sí se ha suspendido es la elección de los Reyes de las fiestas al no haberse producido todavía esta confirmación.

En su intervención, en todo caso, el alcalde Amengual defendió con vehemencia la importancia de esta celebración, destacó el papel de las 'colles' como el espíritu de las fiestas y reveló que la Conselleria del Mar ha trasladado verbalmente su conformidad con la alternativa principal planteada por el Ayuntamiento.

Esta alternativa consiste en proteger el sistema dunar de la pinada, delimitándolo con palos y cuerdas. Además, se plantea que no se instale en este espacio "mobiliario pesado o estructuras susceptibles de provocar la compactación del suelo en la zona de valor intermedio, tales como escenarios, aseos químicos o estructuras hinchables”.

Amengual señaló que el Ayuntamiento no tenía otra opción que acatar las directrices de la Conselleria para no incurrir en una infracción administrativa. Así, explicó que los funcionarios municipales se negaban a avalar una actuación contraria a los informes de Costas y recordó que este mismo condicionante impidió celebrar el Rocío de Santa Ponça en ese espacio.

«Hemos ido a defender a las colles y los intereses medioambientales de la pinada», afirmó Amengual, quien sostuvo que las reuniones mantenidas con las agrupaciones habían sido positivas. No obstante, el propio alcalde reconoció que el gobierno municipal había actuado "un poco tarde".

Amengual confió en que la autorización escrita llegue próximamente y dio por hecho que finalmente habrá "pinada y desfilada". «Vamos a disfrutar de las fiestas en armonía», concluyó.

Críticas socialistas

Por su parte, en su intervención, Francés acusó al gobierno municipal de PP y Vox de haber "manipulado la información" referente a este asunto, "diciendo una cosa y la contraria". Apuntó que, desde agosto del año pasado, el Ayuntamiento ya tenía la notificación de Costas de que se tenía que tramitar este permiso. Y acusó al alcalde de que sólo empezó a actuar "cuando las 'colles' se levantaron en armas".