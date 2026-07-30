Lletra menuda
El tren vuelve a la carretera en verano
Serveis Ferroviaris sabía que si volvía a reducir las frecuencias en agosto las quejas de la asociación de usuarios serían inmediatas. Lo ha hecho y así ha sido. No hay voluntad de mantener las condiciones del servicio del resto del año. Poco importa si las carencias endémicas que padecen los pasajeros se incrementan en las semanas de mayor canícula. El choque entre los gestores ferroviarios y usuarios, perfectamente evitable con un mínimo de tacto y previsión, es ya un clásico del verano. Todo porque SFM actúa a modo de funcionario insensible y apático que ve pasar los trenes como quien ve transcurrir los días sin importarle demasiado qué ni quién van en ellos.
Las posiciones son conocidas. La empresa se ampara en una insuficiencia de medios que no se ocupa en reparar y en una hipotética reducción de la demanda que la asociación de usuarios niega de forma categórica. Lo cierto es que los vagones siempre van repletos de pasajeros. No se nota relajación atribuible a las vacaciones laborales o docentes porque los hábitos y necesidades de movilidad de la isla se han diluido en comportamientos homogéneos y estables. Es el efecto de la presión demográfica que incorpora nuevos usuarios estivales al transporte público.
La reducción de frecuencias del tren sobre horarios ya ajustados se traduce en incompatibilidad con las necesidades de los viajeros y deriva en mayor presión de la movilidad privada. Es como si el tren se fuera a la carretera en agosto con el agravante de que este año lo hace con el combustible mucho más caro. Atasco sobre atasco porque eso de limitar la entrada de vehículos, de darse, el Consell lo fía a largo plazo.
La Asociación de Usuarios del Tren ha pedido la retirada de los recortes. Visto el talante de SFM, sería una sorpresa que se produjera. Quienes no puedan prescindir del tren deberán atravesar agosto con aún más incomodidades y haciendo malabarismos entre la vida personal y la necesidad de movilidad. SFM no circula por la vía de la actualización de una demanda a la que las frecuencias y vagones le son insuficientes.
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