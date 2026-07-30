SFM justifica la reducción de frecuencias de tren en agosto por la caída de la demanda

La empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha defendido este jueves la reducción de frecuencias del servicio de tren durante el mes de agosto alegando el descenso habitual de la demanda en este periodo estival. Según la entidad, la menor afluencia de usuarios permite ajustar la oferta sin comprometer la calidad del servicio ni la puntualidad.

Desde SFM recuerdan que, a diferencia de años anteriores, desde 2024 "el recorte se limita exclusivamente al mes de agosto", manteniéndose el horario habitual durante todo julio. La medida responde, según la compañía, a criterios “estrictamente operativos” y a la voluntad de adaptar el servicio a las necesidades reales de los usuarios.

El gerente de la entidad, José Ramón Orta, ha explicado que esta reorganización permite, además, avanzar en actuaciones clave para la modernización del sistema ferroviario. “Se trata de una adaptación temporal que se traducirá en una mejora para los usuarios”, ha señalado.

Una imagen de las obras que se llevan a cabo en Son Rullan. / Caib

En este sentido, la reducción de frecuencias coincide con una nueva fase de las obras de remodelación de los talleres de Son Rullan, una infraestructura "estratégica" para el mantenimiento de los trenes en Mallorca. Durante agosto se ejecutan los trabajos más críticos, que afectan a la operativa diaria, con el objetivo de minimizar las molestias aprovechando el periodo de menor demanda.

El nuevo horario de días laborables funcionará de forma similar al de los fines de semana, con algunos ajustes en las salidas y la incorporación de un tren adicional de final de servicio entre Palma e Inca, subraya SFM. Asimismo, añade que durante los fines de semana se mantendrá el número de trenes, aunque con ligeras modificaciones en los horarios desde Palma.

Las obras también obligarán a establecer circulación por vía única entre Son Fuster y Polígon de Marratxí durante todo el mes, lo que implicará cambios en los andenes habituales en varias estaciones del tramo.

Cabe recordar que la asociación de usuarios denunció hace unos días la reducción "injustificada" de frecuencias en agosto y aseguró que esta medida afectará a "miles de pasajeros" que dependen del tren para cumplir con sus obligaciones laborales.

SFM insiste en que estos ajustes son puntuales y forman parte de una estrategia más amplia para mejorar el servicio ferroviario. En paralelo a las obras, la empresa trabaja en la ampliación de plantilla y en la modernización de infraestructuras, con el objetivo de evitar futuras reducciones estacionales y mantener las frecuencias habituales durante todo el año.

Limitaciones del servicio por las obras en Son Rullan

El Govern sostiene que la remodelación de Son Rullan, con una inversión superior a los 25 millones de euros, "permitirá incrementar la capacidad de mantenimiento, reducir incidencias y mejorar la disponibilidad de trenes", en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del número de pasajeros en la red ferroviaria de Mallorca.

Durante todo el mes de agosto, los trabajos obligan a establecer circulación por vía única entre Son Fuster y Polígon de Marratxí, en ambos sentidos. Esta circunstancia implica que trenes de ida y vuelta utilicen el mismo andén en varias estaciones —Son Fuster, Son Cladera/Es Viver, Verge de Lluc, Pont d’Inca, Pont d’Inca Nou y Polígon de Marratxí—, una situación que puede generar confusión entre los pasajeros y aumentar el riesgo de retrasos.

Los responsables políticos del ferrocarril de Mallorca han visitado el proyecto de modernización. / Caib

El proyecto contempla la ampliación de la nave principal, la construcción de nuevos fosos de mantenimiento y la electrificación de todas las vías del complejo. También incluye la reorganización y ampliación de la playa de vías, la renovación del túnel de lavado y la instalación de una nueva subestación eléctrica que permitirá mejorar la capacidad energética de las instalaciones.

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Uno de los elementos más destacados será la incorporación de un carro transbordador ferroviario automatizado, una plataforma de 76 metros de longitud capaz de mover trenes completos de hasta 160 toneladas. Este sistema, alimentado íntegramente con energía solar, permitirá trasladar los convoyes directamente a las vías de trabajo, eliminando maniobras innecesarias y reduciendo en torno a un 70 % el tiempo necesario para situar un tren en el taller.