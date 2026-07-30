Sentada de los socorristas de Calvià frente al Ayuntamiento para reclamar más seguridad en las playas

Los socorristas de Calvià se han concentrado este jueves por la mañana frente al Ayuntamiento para reclamar soluciones urgentes a las carencias que, según denuncian, afectan al servicio de salvamento de las playas del municipio.

Los trabajadores han realizado una sentada pacífica ante las puertas del Consistorio después de recibir el miércoles al mediodía una convocatoria municipal para mantener una reunión. El colectivo considera que el aviso llegó con escasa antelación, aunque asegura que mantiene su voluntad de diálogo.

«Estamos totalmente dispuestos a encontrar soluciones urgentes a las distintas problemáticas que afectan al servicio de salvamento», han señalado los socorristas en un comunicado. Sus representantes acudirán este viernes, 31 de julio, a las 8.30 horas, a una reunión con los responsables del servicio.

El colectivo ha advertido, no obstante, de que no está dispuesto a aceptar nuevos retrasos o compromisos que finalmente no se cumplan. Los trabajadores recuerdan que en anteriores ocasiones se cancelaron encuentros y quedaron pendientes medidas acordadas, entre ellas las abordadas después de un acto de conciliación celebrado en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Balears (Tamib) hace dos años.

Entre sus principales reivindicaciones figura la ampliación de los horarios y de las zonas de vigilancia. Según los datos aportados por los socorristas, durante el último año se registraron siete ahogamientos en las playas de Calvià, cinco de ellos en arenales sin vigilancia o fuera del horario de cobertura del servicio.

Los trabajadores reclaman también que las playas sean «verdaderamente accesibles para todas las personas». Actualmente, aseguran, solo cuatro de las once playas vigiladas cuentan con un servicio activo de accesibilidad.

Magaluf y Santa Ponça

La plantilla denuncia asimismo deficiencias en Magaluf y Santa Ponça, donde todavía faltarían pasarelas de acceso. También critica que las pérgolas de sombra hayan sido sustituidas por pequeñas sombrillas que considera insuficientes para proteger tanto a los usuarios como a los propios trabajadores.

Los socorristas sostienen que la resolución de estas carencias es necesaria para ofrecer «un servicio de salvamento eficaz, de calidad y acorde con las necesidades reales de la ciudadanía» y garantizar la seguridad en las playas del municipio.