Santa Margalida aprueba una moción socialista contra la macrogranja de Son Brau

El Ayuntamiento de Santa Margalida ha aprobado en el pleno de este jueves una moción del PSOE que expresaba el rechazo a la implantación de macrogranjas en Mallorca, con especial referencia al proyecto de explotación avícola impulsado por la empresa Avícola Son Perot en la finca de Son Brau, en el municipio de Manacor. La sesión ha estado marcada por la presencia masiva de vecinos y miembros de la plataforma ciudadana contraria a este tipo de instalaciones, que han llenado la sala para mostrar su apoyo a la iniciativa.

La moción, impulsada por el grupo socialista, ha sido aprobada con los votos de PSOE y PP, mientras que Convergència ha optado por la abstención. La propuesta alerta del riesgo “grave e irreversible”que este proyecto supondría para el acuífero de Son Real, considerado uno de los pocos de la zona que aún no presenta contaminación por nitratos. Este recurso hídrico resulta clave para el abastecimiento de núcleos como Son Serra de Marina y Can Picafort.

La propuesta pone de manifiesto la creciente preocupación social ante la proliferación de explotaciones ganaderas intensivas de gran escala en la isla, señalando sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud pública y el modelo económico local. Entre estos impactos, se destacaron la contaminación de acuíferos, las emisiones contaminantes, los malos olores, la aparición de plagas y la degradación del paisaje.

La iniciativa también reconoce y respalda la movilización vecinal, que ya ha recogido cerca de 3.000 firmas —entre apoyos digitales y en papel— y prepara alegaciones conjuntas contra el proyecto. En este sentido, la moción compromete al Ayuntamiento a facilitar información y asesoramiento a la ciudadanía durante el periodo de exposición pública, así como a velar porque este proceso se desarrolle con todas las garantías de participación.

La sala de plenos se ha llenado de público contrario al proyecto. / DM

Además del rechazo explícito a la macrogranja de Son Brau, el acuerdo aprobado insta tanto al Consell de Mallorca como al Govern balear a posicionarse de forma clara contra este tipo de instalaciones en toda la isla. Asimismo, plantea la necesidad de modificar el Plan Territorial de Mallorca para prohibir nuevas macrogranjas y avanzar hacia un modelo de producción ganadera más sostenible.

La moción también incluye medidas para reforzar los controles sobre la gestión de residuos, impulsar la reconversión de explotaciones intensivas hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente y promover alternativas económicas vinculadas a la agricultura ecológica y regenerativa.

En paralelo, el Ayuntamiento expresa su apoyo a la ganadería local, especialmente a las explotaciones familiares y profesionales que contribuyen al mantenimiento del tejido rural y a la generación de empleo. En esta línea, se apuesta por un modelo basado en la sostenibilidad, el bienestar animal y la soberanía alimentaria.