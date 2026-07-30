El PP de Campos, sobre el choque de la alcaldesa con los manifestantes de es Trenc: “Seguramente no volvería a emplear las mismas formas”

La mayoría absoluta del PP de Campos tumbó este jueves una moción presentada por los dos grupos de la oposición, Endavant y Més, en la que pedían la reprobación de la alcaldesa Francisca Porquer por encararse con los participantes en una manifestación que tuvo lugar el pasado 5 de julio en es Trenc en defensa de la protección de este espacio natural.

La iniciativa sostenía que Porquer demostró una “falta de respeto” hacia los participantes en esa protesta y hacia “el derecho de manifestación que garantiza el artículo 21 de la Constitución española”. Aquel 5 de julio, como ya informó este diario, la alcaldesa intercambió reproches con los organizadores del acto y llegó a interrumpir la lectura del manifiesto, a cargo del escritor Sebastià Alzamora.

En el pleno de este jueves, la mandataria municipal se ausentó del debate acerca de su reprobación y, en su lugar, tomó la palabra, en nombre del Grupo del PP, la teniente de alcalde Carme Marín, quien aseguró que esta moción sólo buscaba “hacer ruido electoralista con falsedades para crear alarma”.

Marín enfatizó que el día de esa protesta Porquer “demostró por encima de todo que defiende Campos”, si bien aseguró que “seguramente no volvería a emplear las mismas formas”. “Pero volvería a ir mil veces porque como alcaldesa no puede tolerar mentiras sobre nuestro municipio”, arguyó.

Miles de personas formaron una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc. / Ana B. Muñoz

La edil popular lamentó que la izquierda no haya condenado los insultos y comentarios que recibió Porquer tras lo sucedido aquel día. “¿Dónde habéis dejado vuestro feminismo?”, se preguntó la representante del PP. “Han sido muchas las personas que, con independencia de sus ideas o posicionamientos, le han dado apoyo en estos días, incluso personas que han formado parte de vuestros partidos”, aseveró.

“No utilicéis el patrimonio natural de todos para alimentar la confrontación política. Discrepar es legítimo, pero seguir construyendo un relato a partir de las mismas falsedades de siempre, no lo es. Es Trenc no se toca ni se tocará nunca”, concluyó.

La moción presentada por los grupos de la oposición argumentaba que lo sucedido aquel día en es Trenc “no es un hecho aislado”, sino que es un reflejo, según esta opinión, de una manera de hacer política desde “el menosprecio y la falta de respeto hacia las personas que comparten sus opiniones”. En declaraciones a este diario, el regidor de Endavant Campos Paco Blasco lamentó que no se les informe de actos institucionales, como la celebración de minutos de silencio, por ejemplo. “No nos dicen nada, no nos comunican nada”, dijo.

"Símbolo de la defensa del territorio"

Blasco apuntó que la iniciativa que presentaron en el pleno buscaba también posicionarse en defensa de la protección del Parque Natural de es Trenc, que, en su opinión, peligra con la nueva regulación aprobada por el Govern de Marga Prohens.

“Es Trenc es un símbolo de la defensa del territorio y, si hoy es un espacio natural protegido, es gracias a las miles de personas que salieron a la calle en 1983 y que, ahora, lo han vuelto a hacer. La derecha nunca ha creído en la protección de es Trenc y, ahora, desde el Govern, aprovecha la Ley Agraria y la Ley Ómnibus para rebajar la protección y permitir usos que no tienen que ver con la conservación”, argumentó el regidor de Endavant.

Ausencia de Porquer

Més per Campos, por su parte, criticó que Porquer no estuviese presente en el debate plenario al decidir ausentarse. “Quien ostenta la máxima representación institucional de un pueblo no puede dar la espalda al debate democrático ni evitar dar explicaciones cuando se le exigen responsabilidades políticas”, señaló la formación, en un comunicado posterior a la celebración del pleno.

Més sostuvo que las modificaciones introducidas mediante la Ley Ómnibus, junto con otras decisiones recientes del Govern, justifican “plenamente la preocupación de miles de ciudadanos”. “La mejor manera de proteger es Trenc no son las palabras, sino mantener intactas las garantías legales que lo han preservado hasta hoy”, argumentó.