Madò Farta pide acudir a Sóller masivamente el día 8 contra la saturación turística: "No aflojéis"

La organización de la manifestación convocada para el próximo 8 de agosto en Sóller contra la turistificación ha defendido mantener tanto el recorrido como el horario previstos, una postura que ha respaldado la Delegación del Gobierno al mantener el itinerario sin cambios, después de que la Asociación de Comerciantes de la calle de Sa Lluna expresara sus inquietudes sobre las posibles afecciones que la protesta pueda tener sobre la actividad comercial y la seguridad de las personas.

En un comunicado, los impulsores de la movilización (Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida) agradecen que la entidad comparta el derecho de la ciudadanía a manifestarse y aseguran que también consideran la calle de Sa Lluna un espacio “emblemático” de la vida comercial y social del municipio y por eso sostienen que la protesta ha de transcurrir por esta calle.

En este sentido, sostienen que la turistificación no solo repercute en el acceso a la vivienda o en la calidad de vida de los residentes, sino también en la continuidad del comercio local, que, según afirman, se ve cada vez más condicionado por un modelo económico orientado al consumo turístico y por el incremento de los alquileres de los locales comerciales.

Los organizadores argumentan que la manifestación surge de la misma comunidad que consume en los establecimientos del municipio durante todo el año y que, paradójicamente, durante los meses de mayor afluencia evita transitar por la calle de Sa Lluna o renuncia a utilizar determinados servicios debido a la saturación. Por este motivo, consideran que la protesta debe pasar precisamente por esta vía, a la que quieren dar protagonismo como símbolo de un “modelo de pueblo habitable”.

Asimismo, subrayan que la manifestación ha sido comunicada conforme a la normativa vigente y que se desarrollará con la coordinación de los servicios competentes y un equipo de apoyo de la propia organización para garantizar la seguridad de manifestantes, comerciantes, vecinos y visitantes. Según indican, el paso por la calle de Sa Lluna tendrá una duración aproximada de una hora, por lo que la afectación sobre la actividad comercial será “limitada y puntual”.

Llamamiento de Madò Farta

Paralelamente, el personaje conocido como Madò Farta ha difundido un comunicado a través de las redes sociales en el que anima a la ciudadanía a participar masivamente en la movilización del 8 de agosto. En el mensaje, insta a los asistentes a “no aflojar” tras la manifestación celebrada el pasado 26 de julio y hace un llamamiento para que cada participante convenza, al menos, a otra persona para que se sume. El objetivo, según expone, es superar las expectativas de participación y demostrar que la protesta sigue ganando apoyo. El llamado concluye apelando a la “unidad y a la defensa de la tierra”, asegurando que “juntos somos mucho más fuertes”.