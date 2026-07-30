Llucmajor desbloquea la reforma de la residencia de mayores tras el visto bueno de Hacienda

El Ayuntamiento de Llucmajor ha explicado este jueves que ha recibido el informe favorable de sostenibilidad financiera emitido por el Ministerio de Hacienda, un trámite imprescindible que permite desbloquear la reforma y mejora de la Residencia Municipal de Personas Mayores, considerada una actuación prioritaria para el municipio.

El dictamen concluye que el Consistorio tiene capacidad para asumir los compromisos económicos derivados del proyecto sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas, tal y como establece el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Este aval permite retomar la tramitación administrativa y avanzar hacia la firma del convenio entre las distintas administraciones implicadas.

El Ayuntamiento solicitó este informe el pasado 30 de enero de 2026 y, ante la demora en su resolución, llegó a trasladar al Delegado del Gobierno en Balears la necesidad de agilizar el procedimiento, al tratarse de un requisito clave para continuar con el proyecto.

Imagen de la fachada de la residencia de Llucmajor. / Ajuntament

La reforma de la residencia municipal tiene como objetivo su integración en la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, lo que permitirá reforzar la atención sociosanitaria y ampliar los servicios dirigidos a las personas mayores del municipio. El futuro convenio contará con la participación del Consistorio, el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

La alcaldesa, Xisca Lascolas, ha celebrado la recepción del informe, destacando que “supone desbloquear un proyecto muy esperado por nuestros vecinos”. En este sentido, ha asegurado que el equipo de gobierno seguirá trabajando para acelerar los plazos y hacer realidad la reforma “lo antes posible”.

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Por su parte, la regidora de Servicios Sociales, María Cristina Pomar, ha subrayado que este era el paso administrativo necesario para continuar con la tramitación. “Queremos acometer esta inversión cuanto antes porque es una prioridad para este equipo de gobierno”, ha afirmado.