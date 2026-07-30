Inca proyecta 12.500 metros cuadrados de suelo industrial en el entorno de la ITV

El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Inca aprobó de forma inicial el Plan Parcial del llamado Sector 10 de Inca, que limita con la Avinguda Jaume II y alberga las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Inca. En este espacio urbano que también está incluido en los terrenos del Pla Especial de la Façana de Inca, ya aprobado definitivamente, se han calificado un total de 12.428 metros cuadrados de suelo industrial y de servicios, así como 8.750 metros cuadrados de nuevos viales y aparcamientos, entre otros equipamientos que, según el Consistorio, serán beneficiosos para la ciudad.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Andreu Caballero, explica que, una vez aprobado de forma definitiva el Pla Especial Façana de Inca, que comprende el área ubicada entre la antigua carretera Palma-Alcúdia y la actual autopista, ya pueden empezar a desarrollarse proyectos de ordenación urbanística en esta zona, como el llamado sector 10, aprobado en el último pleno y actualmente en exposición pública, o la Unidad de Actuación 13, también aprobada en el pleno, que contempla la construcción de un centenar de viviendas sociales de promoción privada.

Caballero destaca que el citado sector 10, conocido por la población por las instalaciones de la ITV, podrá ser desarrollado cuando finalice toda la tramitación y las administraciones competentes emitan sus correspondientes informes. Una vez aprobado definitivamente, el Ayuntamiento ya podrá conceder licencias para que se establezcan empresas industriales y de servicios en los 12.428 metros cuadrados disponibles para ello y a pesar de que a poca distancia también iniciará su desarrollo el llamado tercer polígono de Inca, que puede urbanizarse al margen del Plan Especial Façana, aunque deberá respetar sus directrices. “El nuevo suelo industrial previsto en el sector 10 supondrá nuevas oportunidades de negocio y nuevos puestos de trabajo en Inca”, subraya Caballero.

Gràfico que muestra el ámbito del Pla Especial Façana de Inca, a la derecha del mapa. / DM

Asimismo, los 8.750 metros cuadrados previstos para nuevos viales y aparcamientos permitirán ordenar toda la zona desde el punto de vista de la movilidad, con la apertura de nuevas calles. Podrán habilitarse hasta 160 nuevas plazas de aparcamiento en superficie, independientemente de las que se puedan generar en un futuro en las promociones privadas. Además, añade el teniente de alcalde, el Plan Parcial contempla una reserva vial para una posible construcción de la ronda sur de Inca en un futuro.

Por otra parte, el Plan Parcial incluye también 2.906 metros cuadrados que podrán destinarse a la habilitación de una nueva plaza pública que podría unirse a los terrenos que serán cedidos al Ayuntamiento cuando se desarrolle el vecino Sector 7. “La idea es tener una gran zona verde junto a la avenida Jaume II”, apunta Caballero.

La operación urbanística también supondrá la cesión de 1.434 metros cuadrados para habilitar equipamientos públicos que, como en el caso anterior, podrían incorporarse a los terrenos cedidos en el ámbito del Sector 7 para contar con una superficie mayor que en un futuro podrá cederse al Govern con el objetivo de construir un nuevo centro educativo público en el municipio.

Por último, Caballero destaca también que el Ayuntamiento recibirá 1.349 metros cuadrados de suelo industrial con motivo de la cesión del 15% de aprovechamiento, por lo que podría utilizar estos terrenos para la construcción de un centro logístico o una nave para la brigada municipal.

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El responsable de Urbanismo cree que el desarrollo de este sector urbano resolverá en parte la falta de disponibilidad de suelo industrial y de servicios en el municipio (a la espera del desarrollo del tercer polígono) y supondrá una mejora de la movilidad en la zona, además de ampliar las zonas verdes y embellecer todo el conjunto urbano incluido en la Fachada del sur de Inca.