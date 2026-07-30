Las cooperativas agrarias de Balears alertan de pérdidas de hasta el 40% por el calor

Las altas temperaturas registradas durante el mes de julio están provocando pérdidas de producción y un aumento de los costes en explotaciones agrícolas y ganaderas de Balears, según ha advertido este jueves Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears en un comunicado de prensa.

La organización señala que en algunas explotaciones de tomate de Mallorca asociadas a cooperativas se ha perdido ya alrededor del 25% de la producción durante este mes. La caída podría llegar hasta el 40% en caso de que se mantengan las actuales condiciones meteorológicas.

En los cultivos hortícolas, los principales problemas aparecen cuando el termómetro supera los 35 grados, ya que las flores pueden desprenderse antes de que se forme el fruto. Las temperaturas nocturnas por encima de los 25 grados también impiden que las plantas se recuperen y favorecen situaciones de estrés térmico, según explicaron desde la cooperativa.

Según la entidad, la sucesión de episodios de calor en periodos cortos puede ocasionar daños que obliguen a los agricultores a arrancar cultivos enteros. Además, la combinación de las altas temperaturas con la humedad generada por el riego está favoreciendo la presencia de hongos y plagas.

En una de las explotaciones analizadas, estos problemas habrían afectado a cerca del 40% de la superficie de patata recolectada en julio, aunque los daños suelen hacerse visibles al final de la campaña o una vez iniciada la recogida, de acuerdo a la información aportada por esta entidad.

Cooperativas lecheras

El calor también está repercutiendo en las explotaciones ganaderas. En las cooperativas lecheras de Menorca, informan estas fuentes, el estrés térmico reduce el consumo de alimento de los animales y puede provocar una disminución de la producción de leche. Al mismo tiempo, aumenta la demanda de agua y, con ella, los gastos de las explotaciones.

Una cooperativa del sector ovino de Mallorca ha registrado un incremento cercano al 5% de la mortalidad habitual entre los animales de engorde. La organización también relaciona las altas temperaturas con una reducción de las horas de pastoreo, una pérdida de condición corporal y una mayor incidencia de neumonías.

La disponibilidad de rastrojo y hierba para alimentar al ganado se ha reducido, según las cooperativas, alrededor de un 30%, debido a que se secan o se queman antes de tiempo. Esta situación obliga a recurrir a una mayor cantidad de pienso y eleva los costes de producción.

La presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé, ha advertido de que estos episodios pueden afectar tanto a la viabilidad de las explotaciones como a la disponibilidad de producto local.