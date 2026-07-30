Saturación turística
Comerciantes de Sóller alertan del riesgo de la manifestación contra la turistificación
La asociación pide a la Delegación del Gobierno que se cambie la hora del acto reivindicativo para evitar posibles "situaciones de peligro" en un momento de gran densidad de peatones en la localidad
Los comerciantes de la calle de Sa Lluna han solicitado un cambio de horario de la manifestación convocada para el próximo 8 de agosto en Sóller contra la turistificación. La Asociación de Comerciantes ha remitido un escrito que será trasladado a la Delegación del Gobierno en las Islas, en el que advierten de los riesgos que, a su juicio, podría generar el paso de la protesta por una de las vías más concurridas del municipio en día de mercado.
Según la autorización emitida por la Delegación del Gobierno, la marcha partirá de la plaza dels Estiradors, bajará por la calle de Santa Teresa, atravesará Sa Lluna y finalizará en la plaza de la Constitución. Los comerciantes recuerdan que los sábados la calle registra una afluencia especialmente elevada debido al mercado semanal y a los puestos de venta que los propios establecimientos instalan en el exterior, lo que convierte la vía en un espacio de gran densidad de peatones.
En su escrito, la asociación afirma no oponerse a la manifestación ni a sus reivindicaciones, pero advierte de que “la situación que se podría crear podría poner en peligro a la gente, a los niños, adultos, negocios, pequeños comercios, etc., sin saber exactamente cuántas personas podría haber en la manifestación”.
Por ello, solicitan que la protesta no se celebre en el horario previsto (a partir de las 10 de la mañana) al considerar que “es el horario en el que más gente hay y, por tanto, se pueden crear situaciones de peligro”.
La manifestación, convocada bajo el lema “Sóller per viure, no per sobreviure”, promovida por Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida, pretende denunciar los efectos del modelo turístico sobre la vida cotidiana de los residentes y reclamar medidas para garantizar vivienda, espacios públicos, comercio y servicios orientados a la comunidad local. Los comerciantes, sin embargo, insisten en que el recorrido actual coincide con uno de los momentos de mayor actividad comercial y social de la semana, lo que, según sostienen, exige una reconsideración del horario o del itinerario para evitar riesgos innecesarios y alertan de las “situaciones de peligro” que se puedan dar si la protesta se lleva a cabo de acuerdo a la resolución que ha emitido la Delegación del Gobierno.
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