Calvià inaugura la Fase I del Bulevar de Peguera con una inversión de 3,25 millones de euros

El Ayuntamiento de Calvià ha inaugurado este jueves la Fase I de la reforma y mejora del Bulevar de Peguera, en un acto institucional que ha contado con la presencia de autoridades autonómicas y estatales, así como representantes del sector empresarial y de la sociedad civil.

El acto se ha celebrado a las 19 horas en la esquina con la calle Pinaret, donde ha tenido lugar el corte de cinta, seguido de un recorrido por el bulevar y los parlamentos oficiales. Entre los asistentes han figurado el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el conseller de Turismo del Govern balear, Jaume Bauzá; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, entre otros cargos institucionales.

Las obras de esta primera fase, ejecutadas durante el pasado invierno, han abarcado un tramo de 300 metros desde la calle Gavines hasta el inicio del bulevar. La actuación ha incluido el asfaltado y la renovación de aceras, la mejora del alcantarillado y de la red de aguas regeneradas, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y zonas ajardinadas.

Uno de los aspectos destacados del proyecto ha sido la incorporación de tecnología vinculada al modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), con la instalación de cámaras, sensores de aparcamiento y otros dispositivos que permitirán gestionar el espacio mediante datos en tiempo real.

La inversión total ha ascendido a 3,25 millones de euros, de los cuales 2 millones han procedido de fondos Next Generation de la Unión Europea y 1,25 millones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). El proyecto fue consensuado en noviembre de 2024 con asociaciones hoteleras, vecinales, de la tercera edad y comerciantes del núcleo turístico.

Paralelamente, también se ha llevado a cabo la renaturalización de la Pinada, con una inversión de 600.000 euros financiados con fondos europeos. La intervención ha supuesto la construcción de un murete perimetral de piedra, la mejora de senderos y la instalación de nuevo mobiliario como bancos y mesas de picnic.

La modernización del bulevar continuará el próximo invierno con la Fase II, actualmente en proceso de adjudicación y cuyo inicio está previsto para noviembre, tras la celebración de la prueba deportiva Challenge Peguera. Esta segunda fase contemplará la recuperación de la plaza de la calle Ratolí, que se transformará en una zona peatonal ajardinada integrada en el entorno del bulevar.

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La inversión prevista para esta nueva actuación será de 700.000 euros, financiados por el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics del Consell de Mallorca, entidad que destina sus recursos a la mejora, reconversión y diversificación de la oferta turística de la isla.