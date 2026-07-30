Algaida abre una nueva edición de los Presupuestos Participativos para decidir inversiones municipales

El Ayuntamiento de Algaida ha puesto en marcha una nueva edición de los Presupuestos Participativos, una herramienta de participación ciudadana que permite a los vecinos y vecinas de Algaida, Pina y Randa decidir directamente el destino de una parte de las inversiones del presupuesto municipal.

La iniciativa, que el consistorio impulsó por primera vez en 2010, tiene como objetivo “fomentar la participación directa de toda la ciudadanía, conocer las necesidades del municipio de la mano de los vecinos y generar transparencia en la gestión pública”, según ha explicado la alcaldesa, Margalida Fullana (PSOE), quien ha hecho un llamamiento a la implicación ciudadana para aportar ideas de mejora.

Podrán presentar propuestas todas las personas empadronadas en el municipio mayores de 16 años, así como entidades y asociaciones inscritas en el registro municipal, con un máximo de tres propuestas por persona o entidad.

Las iniciativas deberán traducirse en actuaciones o inversiones concretas —como compras, mejoras, construcciones o rehabilitaciones— con una vida útil superior a un año. Además, deberán encuadrarse dentro de las competencias municipales, ser técnica y económicamente viables y responder a necesidades colectivas en ámbitos como la salud, la educación, el deporte, la cultura, el ocio o la movilidad.

Como ejemplo de proyectos surgidos en ediciones anteriores, el Ayuntamiento destaca la plantación de arbolado en el patio de la escuela Pare Bartomeu Pou, una actuación que ha supuesto una inversión superior a los 11.000 euros y que ha permitido crear un espacio con sombra y más adecuado para el aprendizaje y el juego.

Las propuestas pueden presentarse mediante el formulario disponible en la sede electrónica municipal o en formato papel en el Ayuntamiento. La concejala de Participación, Jerònia Miralles, ha subrayado que este proceso “es una herramienta fundamental para que la ciudadanía decida de primera mano en qué se invierten los recursos públicos”, y ha añadido que se han renovado las bases para reforzar la transparencia y garantizar una participación real.

El plazo para presentar propuestas estará abierto hasta finales de agosto. Una vez finalizado, el equipo técnico municipal evaluará la viabilidad de las iniciativas conforme a los criterios establecidos.

Posteriormente, la ciudadanía mayor de 16 años podrá votar las propuestas finalistas correspondientes a su núcleo de residencia —Algaida, Pina o Randa— tanto de forma presencial como telemática. El proceso culminará con la priorización y ejecución de las propuestas más votadas hasta agotar la partida presupuestaria disponible.

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Las personas interesadas pueden consultar el reglamento completo y acceder al formulario en el apartado de Participación Ciudadana de la web municipal (www.ajalgaida.net) o dirigirse al Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.