Alcúdia conecta el primer ferry a la red eléctrica y acelera la descarbonización portuaria

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha dado un paso significativo en su estrategia de sostenibilidad con la primera conexión eléctrica de baja tensión a un buque en el Port d'Alcúdia. El fast ferry SOM MENORCA, operado por la naviera Menorca Lines, se ha convertido en el primer barco en utilizar esta infraestructura, lo que le permite apagar sus motores auxiliares mientras permanece atracado.

Este sistema, conocido como cold ironing o Onshore Power Supply (OPS), posibilita que el buque se abastezca de energía eléctrica desde tierra, reduciendo de forma notable el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y el ruido en el entorno portuario. Según estimaciones de la naviera, la aplicación de esta tecnología en la ruta entre Alcúdia y Ciutadella permitirá evitar la emisión de aproximadamente 236 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a un ahorro de unos 88.000 litros de combustible.

La conexión se ha realizado mediante la infraestructura de baja tensión instalada por la APB en el puerto de Alcúdia, marcando un hito al tratarse de la primera operación de este tipo en estas instalaciones.

No obstante, el proyecto no se detiene aquí. según explica este jueves la Autoridad Portuaria, se prevé poner en marcha el próximo mes de septiembre una nueva conexión de media tensión, que ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros y que permitirá atender a buques con mayores demandas energéticas.

La electrificación de los muelles es una de las líneas estratégicas clave de la APB desde 2021, dentro de su apuesta por unos puertos más sostenibles. Este plan contempla el despliegue de infraestructuras OPS en los principales puertos de Balears, con el objetivo de que los barcos puedan desconectar sus motores durante las escalas y reducir así su impacto ambiental.

Además de mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, estas actuaciones contribuyen a reducir la contaminación acústica y a reforzar la integración de los puertos con su entorno urbano, beneficiando directamente a la ciudadanía.

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El plan inversor de la Autoridad Portuaria supera los 100 millones de euros para los próximos años, consolidando la transición hacia un modelo portuario más eficiente, limpio y alineado con los objetivos europeos de descarbonización.