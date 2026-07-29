Los usuarios del tren denuncian un “recorte injustificable” de frecuencias en agosto

La Asociación de Usuarios del Tren de Mallorca ha expresado su profundo malestar ante la reducción de frecuencias del servicio ferroviario prevista para todos los días laborables del mes de agosto. Según denuncian, el cambio supondrá pasar de un tren cada 10 minutos en hora punta y cada 20 minutos el resto de la jornada a una única frecuencia de 30 minutos durante todo el día.

La entidad considera esta decisión “absolutamente injustificable” y alerta de que tendrá un impacto directo en miles de personas que dependen del tren para sus desplazamientos diarios, ya sea por motivos laborales, académicos o sanitarios. “Agosto no es un mes de inactividad; Mallorca sigue registrando una elevada movilidad, tanto de residentes como de visitantes”, subrayan.

Desde la asociación advierten de que la reducción de frecuencias implicará un aumento de los tiempos de espera, un empeoramiento de la calidad del servicio y una mayor masificación de los trenes. Además, señalan que esta medida resta competitividad al transporte público frente al vehículo privado y va en contra de los objetivos de fomentar una movilidad más sostenible.

Ante esta situación, la entidad reclama a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y al Govern de las Illes Balears que rectifiquen la decisión y mantengan las frecuencias habituales durante todo el mes de agosto, garantizando un servicio “digno, eficiente y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía”.

La asociación recuerda que el transporte público es un servicio esencial que debe ofrecer prestaciones de calidad durante todo el año. “Los usuarios no podemos ser siempre quienes paguemos las consecuencias de problemas organizativos o de planificación”, concluyen.

Fuentes del colectivo de viajeros lamentan que SFM no tenga personal suficiente per mantener las frecuencias en agosto y que los responsables de la empresa pública "no tienen vergüenza". "No hacen las convocatorias suficientes per contratar al personal que necesitan y por ello ahora la solución de los malos gestores de SFM es reducir las frecuencias en verano", denuncian.

Además, aseguran que la reducción de frecuencias tendrá como consecuencia un aumento del tráfico de vehículos privados por carretera, con el añadido de que ahora "el coste de los combustibles está por las nubes".

Algunos de los usuarios afectados indican irónicamente que los gestores de la empresa ferroviaria "piensan que todo el mundo está de vacaciones en agosto como los políticos" y denuncian que la situación este año "será incluso peor que la del año pasado". Además, explican que han podido saber que durante varios días los trenes circularán por una única vía en algunos tramos por obras en Son Rullán, una actuación que "no justifica la reducción de frecuencias a cada media hora durante todo el mes de agosto", concluyen.

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Con este posicionamiento, la Asociación de Usuarios del Tren de Mallorca reafirma su compromiso con la defensa de un transporte público fiable, suficiente y de calidad, y lanza un mensaje claro: no a los recortes de frecuencias y sí a un servicio ferroviario eficiente durante todo el año.