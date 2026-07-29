Litoral
Prohíben el baño en un tramo de la playa grande de Santa Ponça por contaminación
El Ayuntamiento de Calvià informa de que, en esa zona, el agua no presenta niveles óptimos para el baño
Los bañistas que se han acercado este miércoles a la playa grande de Santa Ponça (Calvià) se han encontrado con un tramo acordonado y una bandera roja que prohibía el baño en esta zona, situada en un extremo del arenal, al lado de lo que era el antiguo Mesón del Mar.
En declaraciones a este diario, algunos de estos usuarios habituales del arenal han expresado su sorpresa por el hecho de que sólo se haya acordonado un tramo, al entender que, si en esa zona hay signos de contaminación, en el resto de la playa también los puede haber.
El Ayuntamiento de Calvià ha informado de que, en esa zona, el agua no presenta niveles óptimos para el baño. La playa grande de Santa Ponça es una de las más importantes del municipio. Tiene una longitud de 500 metros y en su entorno hay una amplia oferta turística de bares, restaurantes y hoteles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de Sóller retiran hasta 219 bolsas de basuras del arcén de la carretera del desvío
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- El PSOE carga contra el espectáculo de Madò Pereta en Santa Margalida: 'Nos insulta con el dinero de todos
- La Costa dels Pins, un escaparate de ilegalidades impunes en el litoral del Llevant
- La reserva de plaza de la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB logra evitar que residentes se queden sin transporte en plena temporada alta
- Calvià cerrará los miradores durante el eclipse para concentrar la observación en Santa Ponça
- Madò Pereta: 'Ahora resulta que no podemos hacer humor de la situación política
- «Antes los ginecólogos te decían que aguantaras la menopausia con un abanico. Ahora hay soluciones»