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Prohíben el baño en un tramo de la playa grande de Santa Ponça por contaminación

El Ayuntamiento de Calvià informa de que, en esa zona, el agua no presenta niveles óptimos para el baño

Zona acordonada en la playa grande de Santa Ponça

Zona acordonada en la playa grande de Santa Ponça / I.M.

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Iñaki Moure

Iñaki Moure

Los bañistas que se han acercado este miércoles a la playa grande de Santa Ponça (Calvià) se han encontrado con un tramo acordonado y una bandera roja que prohibía el baño en esta zona, situada en un extremo del arenal, al lado de lo que era el antiguo Mesón del Mar.

En declaraciones a este diario, algunos de estos usuarios habituales del arenal han expresado su sorpresa por el hecho de que sólo se haya acordonado un tramo, al entender que, si en esa zona hay signos de contaminación, en el resto de la playa también los puede haber.

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El Ayuntamiento de Calvià ha informado de que, en esa zona, el agua no presenta niveles óptimos para el baño. La playa grande de Santa Ponça es una de las más importantes del municipio. Tiene una longitud de 500 metros y en su entorno hay una amplia oferta turística de bares, restaurantes y hoteles.

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