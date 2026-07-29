El pleno de Llucmajor acuerda por unanimidad declarar la emergencia sanitaria por la acumulación de basuras

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llucmajor, dirigido por la alcaldesa Xisca Lascolas, respaldó este miércoles por sorpresa la moción conjunta presentada por PSOE, MÉS per Llucmajor, Llibertat Llucmajor y s’Ull para adoptar medidas extraordinarias ante los problemas en la recogida de residuos.

La propuesta planteaba reconocer formalmente la existencia de una situación de grave riesgo para la salubridad pública y recurrir a la tramitación de emergencia prevista en la legislación de contratos públicos para incorporar de manera inmediata más medios humanos y materiales al servicio.

Los cuatro grupos de la oposición habían impulsado la iniciativa por la acumulación de bolsas y residuos alrededor de contenedores, especialmente en s’Arenal y las urbanizaciones costeras, aunque los problemas también se han extendido durante las últimas semanas al núcleo de Llucmajor.

También reclamaron contratar un servicio extraordinario de refuerzo para retirar los residuos acumulados, limpiar las zonas afectadas y restablecer la normalidad. Los grupos opositores advirtieron de que la situación genera malos olores, favorece la aparición de insectos y plagas y puede representar un riesgo para la salud pública.

Al pleno asistieron numerosos vecinos para expresar su malestar con el servicio de recogida de residuos, que ha dejado escenas de contenedores a rebosar en muchos puntos del municipio, como atestiguan diariamente los residentes a través de las redes sociales.

La alcaldesa Xisca Lascolas (PP) aseguró que el Ayuntamiento ha trabajado en un acuerdo con empresas externas a FCC para que continúen con la recogida complementaria en los contenedores desbordados, hasta que se haga efectiva la nueva adjudicación.

Toque de atención del Govern

Esta semana, este diario informaba de que el Govern había enviado un escrito al Ayuntamiento alertando de que las continuas deficiencias en la recogida de basuras en el municipio de Llucmajor han llegado a tal extremo que pueden "representar un problema de salud pública".

A través de un escrito oficial, la dirección general de Salud Pública recordó al Consistorio que son los municipios los que tienen las competencias en la gestión de los residuos y le requirió un plan de choque de inmediato.

Basura acumulada en Puig de Ros, en una imagen reciente / DM

En esa comunicación, Salud Pública informó al Ayuntamiento de que, durante este mes, había recibido varias denuncias por escrito y telefónicas sobre los problemas con la recogida de basuras, una crisis que lleva meses provocando quejas por parte de los vecinos y de la oposición política municipal.

Esgrimía Salud Pública que no es la primera vez que se da un aviso de estas características a la administración municipal. El pasado mes de abril, apuntó, el Servicio de Salud Ambiental ya informó sobre seis denuncias recibidas por la mala gestión de residuos en las urbanizaciones situadas en los alrededores del municipio, “sin que el Ayuntamiento haya respondido sobre las actuaciones realizadas”, recalcaba el escrito.