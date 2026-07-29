Panteones monumentales y siglos de historia: el cementerio de Mallorca que aspira a ser el mejor de España

El patrimonio histórico y arquitectónico de Mallorca vuelve a recibir reconocimiento fuera de la isla. El Cementerio de Felanitx ha sido seleccionado como uno de los finalistas para optar al título de Mejor Cementerio de España, un galardón que pone en valor la singularidad de los recintos funerarios del país.

El certamen, promovido por la entidad Enalta, cumple este año su décima edición. Su propósito es divulgar la riqueza artística, cultural e histórica de estos espacios, entendiéndolos no solo como lugares de descanso, sino como parte fundamental de la memoria colectiva y del patrimonio local.

Reconocimiento al patrimonio del municipio

La candidatura del recinto felanitxer supone una oportunidad para destacar el esfuerzo de conservación y mantenimiento de un espacio especialmente representativo para el municipio. Desde el Ayuntamiento de Felanitx han valorado positivamente esta nominación, que contribuye a dar visibilidad al patrimonio arquitectónico y a la identidad cultural del pueblo en un foro de alcance estatal.

La presencia de Felanitx en la fase final del certamen sitúa de nuevo a la localidad en el panorama cultural nacional junto a otros recintos de relevancia histórica.

Proceso de votación abierto al público

La resolución del concurso dependerá de la participación ciudadana, ya que el ganador se determinará a través de una votación abierta en la plataforma de la organización.

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