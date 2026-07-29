Manacor cede un solar para construir una nueva sede de Projecte Home Balears

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este miércoles la cesión de un solar municipal destinado a la construcción de una nueva sede de Projecte Home Balears, una iniciativa que permitirá ampliar y consolidar el servicio de tratamiento integral de las adicciones en el municipio y en toda la comarca.

La propuesta, que se eleva a un pleno extraordinario, se fundamenta en el interés público y el beneficio social que representa la labor de esta entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la atención terapéutica, la prevención y el acompañamiento tanto de personas con problemas de adicciones como de sus familias.

El nuevo equipamiento se levantará en un solar apto para uso asistencial y deberá construirse en un plazo máximo de cinco años desde la formalización de la cesión. Además, el uso del edificio deberá mantenerse durante al menos treinta años, garantizando así su finalidad social. En caso de incumplimiento, los terrenos revertirán al patrimonio municipal.

Desde el Consistorio destacan que las actuales instalaciones han quedado insuficientes ante el crecimiento sostenido de la demanda en los últimos años, lo que hace necesario disponer de un espacio más amplio y adaptado a los distintos programas terapéuticos. En la actualidad, el centro atiende a 138 personas en activo en Manacor, con tratamientos individualizados.

El director de la entidad, Jesús Mullor, ha subrayado la importancia de este proyecto para acercar los servicios a los usuarios de la comarca, evitando desplazamientos hasta Palma. Por su parte, la subdirectora del Centro de Tratamiento Integral (CTI) de Manacor, Magdalena Girart, ha destacado la evolución al alza del número de personas atendidas.

Los datos avalan esta necesidad: entre 2022 y mayo de 2026, Projecte Home Balears ha atendido a 775 personas residentes en Manacor, además de llevar a cabo más de 3.100 actuaciones de apoyo a familias. A ello se suma una intensa actividad preventiva en centros educativos y acciones de inserción laboral.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, han puesto en valor el papel de las entidades sociales y han destacado que esta cesión refuerza la colaboración institucional para dar respuesta a una problemática creciente.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Manacor consolida su papel como uno de los principales polos sociosanitarios de Mallorca, reforzando la red de atención a las adicciones y mejorando los recursos disponibles tanto para los usuarios como para sus familias.