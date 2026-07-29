Llucmajor desvela todas las restricciones del eclipse: de s'Arenal a Cala Blava y Tolleric

Llucmajor ya ha dibujado el mapa definitivo de las restricciones de tráfico que aplicará el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse total de sol. El Ayuntamiento ha concretado este lunes qué zonas tendrán controles de acceso, quién podrá atravesarlos y qué medidas se adoptarán en los puntos del municipio donde se espera una mayor concentración de personas para contemplar el fenómeno astronómico.

Lugares con restricciones

Las limitaciones afectarán principalmente a s'Arenal, Son Verí, Cala Blava, Bellavista, Maioris, Puig de Ros, Sa Torre, Bahía Azul, Bahía Grande, Tolleric y el entorno del Santuari de Gràcia. El objetivo, según explica el Consistorio, es garantizar la movilidad de los servicios de emergencia y preservar la seguridad tanto de los vecinos como de los miles de visitantes que se prevé que acudan al municipio.

Uno de los principales dispositivos se desplegará en s'Arenal. A partir de las 16.00 horas únicamente podrán acceder los vehículos de emergencias, el transporte público, los residentes de s'Arenal y Son Verí (con acreditación), los propietarios de viviendas (con documento acreditativo), los trabajadores de la zona (con justificante) y los turistas con reserva de aparcamiento en los hoteles. Además, las calles Berga, Cabrera y Terral tendrán un acceso controlado y solo se permitirá entrar a los garajes situados entre Dragonera y Formentera.

Calles concretas

La calle Recalde permanecerá cerrada desde la Ma-6014 hasta Cedre, excepto para residentes y emergencias. La calle Baladre será el punto de control para residentes, transporte público, trabajadores y turistas con reserva de parking. Además será el punto de acceso para urgencias y citas previas del Hospital Son Verí.

En Cala Blava y Bellavista se establecerán controles en el Camí d'Enderrocat, permitiendo únicamente el acceso a residentes, propietarios, trabajadores, transporte público, servicios de emergencia y turistas con reserva en el hotel Cap Rocat.

Elevada afluencia

Otro de los puntos donde se espera una elevada afluencia será el litoral de Maioris, Puig de Ros y Sa Torre. Para evitar retenciones, el acceso se canalizará únicamente por esos tres puntos, permitiendo el paso a emergencias, residentes, transporte público, titulares de viviendas, trabajadores y turistas con reserva en hoteles de Puig de Ros.

El aparcamiento de Sa Pedrera de la Seu y la bajada al mirador de Badia Blava se cerrarán en cuanto completen su capacidad, una circunstancia que el Ayuntamiento prevé que pueda producirse ya durante la mañana.

Prohibiciones

En Bahía Azul y Bahía Grande solo podrán acceder los servicios de emergencia.

En Tolleric el paso quedará reservado para residentes, propietarios, trabajadores, transporte público, clientes del hotel de la zona y vehículos de emergencias.

El dispositivo también afectará al Santuari de Gràcia, donde se cerrarán los accesos habituales desde el Camí Vell de Gràcia y la carretera Ma-5018.

Además, podrán acceder sin restricciones a las zonas afectadas todas aquellas personas que acrediten haber efectuado una reserva en establecimientos de hostelería del municipio.

Recomendaciones del Ayuntamiento

Como recomendación general, el Ayuntamiento pide evitar el uso del vehículo privado siempre que sea posible, adelantar los repartos y suministros a la mañana e informarse previamente de las restricciones antes de desplazarse. Además, recuerda que las cadenas hoteleras, comercios, restaurantes y asociaciones vecinales serán informadas de las medidas del operativo previsto para una jornada en la que Llucmajor será uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes para contemplar el eclipse.