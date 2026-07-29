Formación
Jóvenes de Son Servera aprenden técnicas de autoprotección en un taller de defensa personal
La actividad reunió a participantes de entre 13 y 16 años del programa socioeducativo de verano de los Servicios Sociales municipales
Un grupo de jóvenes de entre 13 y 16 años participó esta semana en un taller de defensa personal organizado dentro del programa de intervención socioeducativa de verano de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Son Servera.
La actividad fue impartida por un oficial de la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar y un agente de la Policía Local de Son Servera, ambos miembros de la International Police Association (IPA).
La sesión se centró en la prevención, la autoprotección y la toma de decisiones ante posibles situaciones de riesgo. Los formadores incidieron especialmente en la importancia de identificar conductas peligrosas y evitar que los conflictos lleguen a producirse.
Durante el taller también se abordaron cuestiones como la gestión de situaciones de acoso escolar, la protección ante amenazas externas y la adquisición de herramientas básicas de autodefensa. Estas técnicas se plantearon desde criterios de seguridad, proporcionalidad y evitación del enfrentamiento.
Mediante ejercicios prácticos y dinámicas participativas, los adolescentes trabajaron conceptos como la distancia de seguridad, la comunicación asertiva y la importancia de pedir ayuda. Los agentes les recordaron, además, que la prioridad ante cualquier situación de riesgo debía ser proteger su integridad física.
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