El Govern intensifica la lucha contra el chárter ilegal con inspecciones en el Port d’Andratx

El Govern ha llevado a cabo una nueva jornada de vigilancia e inspección de la actividad náutica, en esta ocasción en el Port d’Andratx, uno de los puntos con mayor tráfico marítimo durante la temporada estival. La actuación se ha centrado en detectar posibles servicios de chárter ilegal y comprobar que las embarcaciones operan conforme a la normativa vigente.

El operativo ha sido seguido por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; y el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, quienes han podido conocer de primera mano el trabajo del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral.

Lafuente ha destacado que el refuerzo de las inspecciones responde al compromiso del Govern con las empresas que operan dentro de la legalidad. En este sentido, ha subrayado que no se puede permitir que quienes incumplen las normas compitan en igualdad de condiciones con los profesionales que sí cumplen con las autorizaciones y garantías exigidas.

El conseller ha insistido en que la lucha contra el chárter ilegal requiere una actuación integral que combine la vigilancia sobre el terreno, la tramitación de expedientes y la coordinación entre administraciones. El objetivo, ha señalado, es consolidar un modelo de actividad náutica ordenado, seguro y con reglas iguales para todos.

Mercant, Lafuente y Gonzalvo, en el Port d'Andratx. / Caib

La jornada en Andratx se enmarca en el calendario de actuaciones que el Govern desarrolla durante los meses de mayor actividad en puertos y zonas costeras del archipiélago. Las inspecciones permiten verificar la documentación de las embarcaciones, las titulaciones profesionales y las condiciones en las que se prestan los servicios de alquiler o transporte de pasajeros.

Además, esta actuación forma parte de la estrategia impulsada a través de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de las Illes Balears, que promueve la colaboración entre administraciones y sectores implicados para detectar prácticas ilegales y mejorar los mecanismos de control.

El Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral dispone esta temporada de 22 embarcaciones operativas repartidas entre las islas, con actuaciones programadas y atención a avisos ciudadanos sobre posibles irregularidades.

El dispositivo se complementa con la octava campaña contra el chárter náutico ilegal. Durante 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores, con multas propuestas por valor de 471.600 euros. En los primeros meses de 2026 ya se han iniciado 35 expedientes, con sanciones que superan los 92.000 euros.

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El Govern recuerda que ciudadanos, ayuntamientos y profesionales pueden comunicar posibles irregularidades a través del correo electrónico habilitado, aportando información que facilite la actuación de los inspectores.