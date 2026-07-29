El Govern impulsa en Sant Joan tres viviendas públicas para jóvenes agricultores

El Govern y el sindicato Unió de Pagesos de Mallorca han presentado este miércoles el proyecto de la primera promoción del IBAVI en Sant Joan. La iniciativa prevé rehabilitar el edificio de la antigua Cámara Agraria, situado en la calle Belisari, 18, para crear tres viviendas de protección pública en régimen de alquiler destinadas a jóvenes agricultores.

El acto de presentación ha contado con la participación del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, junto a la alcaldesa de Sant Joan, Catalina Perelló; el secretario general de la Unió de Pagesos de Mallorca, Sebastià Ordines, y el gerente del IBAVI, Roberto María Cayuela.

Las viviendas estarán destinadas a jóvenes agricultores de entre 18 y 40 años que cumplan los requisitos de acceso a vivienda protegida. El proyecto permitirá dar un nuevo uso social al edificio y facilitar el acceso a la vivienda a personas vinculadas al sector agrario, en línea con el acuerdo alcanzado entre el Govern y la entidad agraria.

La actuación se enmarca en el convenio firmado este año por el que Unió de Pagesos cede el inmueble al IBAVI para su rehabilitación. El instituto público gestionará el edificio durante catorce años y, una vez transcurrido este periodo, una de las viviendas será entregada a la organización agraria como contraprestación.

El Ejecutivo autonómico ha destacado la colaboración entre ambas entidades y ha reiterado la voluntad del IBAVI de replicar este modelo con otras organizaciones, dentro del plan de choque para incrementar la oferta de vivienda asequible en las islas.

Tres viviendas de dos dormitorios

La promoción contará con tres viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Las superficies útiles oscilarán entre los 51,88 y los 54,95 metros cuadrados, con una vivienda por planta y accesos independientes.

Imagen del edificio de la antigua Cámara Agraria de Sant Joan que albergará las futuras viviendas. / Caib

El proyecto contempla una rehabilitación integral del edificio, así como una ampliación en altura para convertir el porche en espacio habitable. Tras la intervención, la superficie construida alcanzará los 244,83 metros cuadrados, manteniendo la estructura original y adaptando las fachadas a la tipología del casco antiguo de Sant Joan.

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El presupuesto de la actuación asciende a cerca de 470.000 euros, IVA excluido, y se integra en el plan de inversiones Illes en Transformació. según explica el ejecutivo, esta iniciativa forma parte del plan de choque del Govern en materia de vivienda, a través del cual el IBAVI impulsa más de 1.200 viviendas públicas en nuevas promociones en todas las islas.