El Govern descarta la existencia de una fosa común en El Comellar Fondo de Son Servera

El Govern ha finalizado las excavaciones arqueológicas en el camino de El Comellar Fondo, en el término municipal de Son Servera, sin localizar la fosa común que se preveía en la zona. La actuación se enmarca en el V Plan de Fosas de las Illes Balears y ha sido ejecutada durante el mes de julio por el equipo técnico de la UTE ATICS-Aranzadi.

Los trabajos tenían como objetivo localizar un posible enterramiento colectivo en el que, según testimonios orales recogidos en estudios previos, podrían haber sido inhumados combatientes fallecidos durante los enfrentamientos del Puig de Son Corb, en el contexto de la Batalla de Mallorca.

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie de más de 400 metros cuadrados, en un área próxima a la carretera de El Comellar Fondo. Para ello, se han abierto siete sondeos arqueológicos distribuidos por todo el espacio señalado por los testimonios.

Durante las excavaciones, los técnicos no han hallado evidencias de fosas comunes, por lo que se ha descartado la existencia del enterramiento en la zona prospectada. No obstante, los trabajos han permitido documentar otros elementos, como una conducción de agua moderna y un antiguo paso hidráulico, además de constatar que el terreno presenta alteraciones derivadas de la construcción de la carretera y de episodios de inundaciones.

La intervención ha contado con la colaboración de la familia Servera-Frau, propietaria de la finca, lo que ha facilitado el desarrollo de los trabajos.

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A pesar del resultado negativo, el Govern ha subrayado la importancia de estas actuaciones dentro del Plan de Fosas, que tiene como objetivo avanzar en la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y profundizar en el conocimiento histórico de los hechos ocurridos en Balears.