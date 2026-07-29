La Delegación del Gobierno en las Islas Baleares ha autorizado la manifestación convocada para el próximo sábado 8 de agosto en Sóller contra la turistificación del municipio. La protesta, impulsada por los colectivos Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida, recorrerá el centro de la localidad bajo el lema "Sóller per viure, no per sobreviure".

Según la resolución autorizada, la marcha comenzará en la plaza dels Estiradors y continuará por la calle de Santa Teresa y la calle de Sa Lluna hasta finalizar en la plaza de la Constitución. Los organizadores prevén la asistencia de alrededor de 200 personas.

De acuerdo con la autorización, el objetivo de la movilización es mostrar la oposición de los convocantes "contra los efectos de la turistificación de Sóller y en defensa de los derechos de los residentes a vivir en el municipio con vivienda, espacios públicos, comercio y servicios orientados a la vida cotidiana".

La convocatoria se produce apenas unas semanas después de que ambas entidades anunciaran una nueva jornada de protesta, enmarcada en la creciente movilización social contra el actual modelo turístico. Los colectivos sostienen que la presión derivada del turismo se ha convertido en un problema estructural para el municipio, con consecuencias sobre el acceso a la vivienda, la movilidad, el comercio de proximidad y la calidad de vida de los residentes.

Delegación del Gobierno autoriza la manifestación contra la turistificación de Sóller del 8 de agosto / Joan Mora

Las organizaciones consideran que la saturación turística está transformando progresivamente la fisonomía de la localidad y denuncian que la proliferación de viviendas de uso turístico, el incremento de los vehículos de alquiler y la orientación de la actividad económica hacia el visitante están desplazando las necesidades de la población residente. En este contexto, defienden la necesidad de abrir un debate sobre los límites del crecimiento turístico y reclaman medidas que permitan preservar el acceso a la vivienda, proteger el comercio local y garantizar unos servicios públicos adaptados a la vida cotidiana de los vecinos.

La manifestación del 8 de agosto pretende dar continuidad a estas reivindicaciones y volver a situar en el centro del debate el impacto que el actual modelo turístico tiene sobre Sóller y sus residentes.

El dispositivo policial para el desarrollo de la protesta irá a cargo de la Guardia Civil y sus unidades de seguridad ciudadana.