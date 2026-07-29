Calvià ofrece imágenes en tiempo real del fondo marino de la Reserva de Ponent

La página web del Ayuntamiento de Calvià, en su apartado de Playas y Litoral, ha empezado a mostrar imágenes submarinas en directo desde el islote de El Toro, en la Reserva Marina de las Islas del Ponent. La cámara, instalada a una profundidad de cuatro metros, permite observar el fondo marino las 24 horas del día. La señal puede verse también en los 23 tótems informativos operativos en el municipio.

El visor de la web cuanta con la opción de capturar fotografías en alta calidad. Así lo ha informado este martes el Consistorio, que ha destacado que este "hito tecnológico y logístico ha sido posible gracias a la colaboración de Ayuntamiento e IB3".

La Reserva Marina de Ponent fue creada en el año 2004 por el Govern. En 2022 el Ejecutivo autonómico declaró la Reserva Marina de las Islas del Toro y de Les Malgrats, ampliando de forma importante el ámbito marino que rodeaba a las iniciales reservas marinas de la isla del Toro y de las islas Malgrats. En 2025 se estableció la Reserva Marina de las Islas del Ponent de Mallorca, el Toro, las Malgrats y el Sec, modificando los límites geográficos y las dimensiones del área protegida, según recordó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Con esta iniciativa se amplía la información online en tiempo real que ofrece la web municipal de playas y litoral. En la web se puede consultar la situación y el estado de las playas de Peguera, Palmanova, Magaluf y Santa Ponça. Se mostrará el aforo total de las playas, tanto en la zona de arena y baño, como el porcentaje de ocupación en dicha playa. También se indica la cantidad de personas presentes en cada playa. La información se actualiza automáticamente cada 10 minutos