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Urbanismo

El Ayuntamiento de Andratx concede las dos primeras licencias urbanísticas mediante el sistema EPCUS

Estefanía Gonzalvo

Estefanía Gonzalvo / Ajuntament d'Andratx

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Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Andratx ha concedido las dos primeras licencias urbanísticas tramitadas mediante el sistema de Entidades Privadas de Certificación Urbanística (EPCUS), un instrumento de colaboración públicoprivada que permite "acelerar la gestión de los expedientes y ofrecer una respuesta más ágil a la ciudadanía", según destacó el Consistorio.

"Con estas dos primeras licencias, el Ayuntamiento da un paso adelante en la modernización de su gestión urbanística y reafirma su compromiso con una administración más eficiente, cercana y capaz de responder con mayor rapidez a las necesidades de vecinos, profesionales y empresas", informó el Ayuntamiento.

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La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó: "La concesión de estas primeras licencias a través del sistema EPCUS supone un avance importante para reducir los tiempos de espera y mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía. Apostamos por una administración más ágil y eficiente, manteniendo en todo momento el rigor técnico y la seguridad jurídica que deben garantizar todos los procedimientos urbanísticos" .

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