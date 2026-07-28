La sequía reduce el caudal de las fuentes de Sóller y el ayuntamiento llama al ahorro de agua

La sequía comienza a mostrar su rostro en Sóller. Tras casi tres meses sin apenas lluvias, las principales fuentes del municipio han visto disminuir de forma notable su caudal, un fenómeno que pese a ser habitual en estas fechas este verano se presenta con especial intensidad.

El presidente del Sindicat de Regants, Guillem Deyà, ha explicado que la reducción más significativa se ha registrado en la font de s’Ullet, donde el caudal ha descendido de manera acusada en apenas unas semanas. También la fuente de s’Olla ha reducido su aportación hasta el punto de que el agua canalizada por la red de acequias ya no llega a la zona de l’Horta.

Por su parte, las fuentes Nova y de Cas Patró Lau han dejado de suministrar agua a la red municipal, ya que su caudal se destina íntegramente al riego de los cultivos. En la actualidad, el municipio solo recibe agua del manantial de Na Lladonera, según ha detallado Deyà.

Aviso del ayuntamiento

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sóller ha lanzado una campaña de concienciación ciudadana para fomentar el uso responsable del agua bajo el lema 'Pequeñas acciones que marcan la diferencia. El consistorio recomienda tomar duchas cortas, cerrar el grifo cuando no sea necesario, utilizar lavadoras y lavavajillas únicamente cuando estén llenos, evitar usos innecesarios del agua y comunicar cualquier fuga para que pueda repararse lo antes posible.

Estas medidas, sencillas pero efectivas, pretenden implicar a los vecinos en la preservación de los recursos hídricos y garantizar el suministro durante los meses más secos del año.

La administración municipal insiste en que la colaboración de la ciudadanía es esencial para afrontar un verano que se prevé especialmente complicado en materia de agua y recuerda que cada gesto cuenta para proteger el equilibrio hídrico de Sóller.

Cabe recordar que en agosto del año pasado el ayuntamiento se vio obligado a aplicar restricciones -sin llegar a los cortes- debido al descenso de las reservas hídricas. El equipo de gobierno confía en que esta situación no vuelva a repetirse este verano.