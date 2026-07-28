Sale a licitación por 3,3 millones el vial cívico entre Pòrtol y Santa Maria

El Consell de Mallorca ha sacado a licitación las obras del camino cívico que conectará Pòrtol con Santa Maria del Camí, un proyecto largamente reclamado por los vecinos de ambas localidades. La actuación cuenta con un presupuesto de 3.345.916,74 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses desde su adjudicación.

El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) del 18 de abril. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de abril.

El proyecto fue presentado en noviembre con la asistencia de los alcaldes de Marratxí y Santa Maria del Camí, Jaume Llompart y Nicolau Canyelles, respectivamente, y del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. También participaron el vicepresidente de la institución insular y primer teniente de alcalde de Marratxí, Pedro Bestard.

Durante aquella presentación se anunció que las obras se licitarían durante el primer trimestre de 2025 y que los trabajos podrían comenzar entre mayo y junio, con un plazo de ejecución inicialmente estimado en cinco meses.

En enero, ante una pregunta formulada por la oposición municipal, Llompart señaló que el proyecto estaba a punto de salir a licitación, aunque no concretó ninguna fecha.

El alcalde de Santa Maria del Camí, Nicolau Canyelles, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del procedimiento y ha confiado en que la ejecución de la infraestructura no sufra nuevos retrasos.

Por su parte, Llompart ha destacado que el proyecto responde a una reivindicación de los residentes de Pòrtol y Santa Maria. «Con este vial ganaremos en seguridad para los peatones y abriremos una nueva ruta saludable», ha afirmado.

El alcalde de Marratxí ha considerado que la licitación es «una gran noticia» que refleja el compromiso municipal con la seguridad, la movilidad sostenible y el bienestar de los vecinos. También ha agradecido al Consell de Mallorca el impulso dado al proyecto.