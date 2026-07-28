La Mancomunitat Pla de Mallorca recibe el primer distintivo de Buenas Prácticas por su campaña contra el machismo

La Mancomunitat Pla de Mallorca ha recibido el primer distintivo de Buenas Prácticas en los Servicios Sociales Comunitarios Básicos de Mallorca por la campaña 'No hay espacio para el machismo', una iniciativa de prevención de las violencias machistas que se desarrolla desde 2021 en los 14 municipios que integran la entidad supramunicipal.

El reconocimiento, concedido por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), distingue proyectos sociales que destacan por su calidad, continuidad e impacto y busca favorecer que otras administraciones puedan replicar experiencias similares.

Cinco años de prevención

La campaña, impulsada por la Unidad de Igualdad y Abordaje de las Violencias Machistas de la Mancomunitat Pla de Mallorca y desarrollada junto con la Fundación IRES, combina acciones de sensibilización y formación para prevenir las violencias machistas y promover la igualdad de género.

Las actuaciones se han extendido a ámbitos como el espacio público, la restauración, el ocio, el deporte, la cultura, la comunicación y los centros educativos de los municipios de Ariany, Algaida, Costitx, Llubí, Lloret de Vistalegre, Santa Eugènia, Sant Joan, Sineu, Sencelles, Montuïri, Maria de la Salut, Petra, Porreres y Vilafranca de Bonany.

Cerca de 1.600 personas alcanzadas

Durante la edición 2024-2025, el proyecto desarrolló 20 acciones formativas con 189 participantes, impulsó 15 puntos lilas en mercados, ferias y fiestas populares y organizó diversas actividades educativas y comunitarias.

Según los datos facilitados por el IMAS, la campaña llegó a 1.589 personas, superó las 53.500 visualizaciones en redes sociales y distribuyó más de 8.000 materiales de sensibilización.

Reconocimiento a un proyecto consolidado

La Comisión Técnica de Valoración de Buenas Prácticas Sociales ha considerado que la iniciativa reúne los requisitos para obtener este distintivo por su continuidad, sostenibilidad, capacidad de adaptación al territorio e impacto comunitario.

La presidenta de la Mancomunitat Pla de Mallorca, Joana Maria Pasqual, ha agradecido el reconocimiento y ha destacado que "este distintivo pone en valor un trabajo colectivo que durante años han impulsado profesionales, ayuntamientos y entidades del territorio, para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencias machistas".

Además, la campaña ya había sido distinguida en 2023 con el Premio de Innovación Social del Consell de Mallorca como mejor iniciativa de sensibilización.