El Govern requiere a Llucmajor que solucione de inmediato los problemas en la recogida de basuras: “Hay que proteger a la población”

Las continuas deficiencias en la recogida de basuras en el municipio de Llucmajor han llegado a tal extremo que pueden "representar un problema de salud pública”. Así de contundente se ha mostrado el Govern con el Ayuntamiento de Llucmajor, gobernado por Xisca Lascolas (PP). En una situación políticamente poco habitual, al tratarse de una alcaldesa del mismo color político que el Ejecutivo de Marga Prohens, la inacción por parte del equipo de gobierno ha forzado al Govern a actuar. A través de un escrito oficial, la dirección general de Salud Pública recuerda al Consistorio que son los municipios los que tienen las competencias en la gestión de los residuos y le requiere un plan de choque de inmediato.

En esa comunicación, Salud Pública informa al Ayuntamiento de que, durante este mes, ha recibido varias denuncias por escrito y telefónicas sobre los problemas con la recogida de basuras, una crisis que lleva meses provocando quejas por parte de los vecinos y de la oposición política municipal.

Recuerda Salud Pública que no es la primera vez que se da un aviso de estas características a la administración municipal. El pasado mes de abril, apunta, el Servicio de Salud Ambiental ya informó sobre seis denuncias recibidas por la mala gestión de residuos en las urbanizaciones situadas en los alrededores del municipio, “sin que el Ayuntamiento haya respondido sobre las actuaciones realizadas”, recalca el escrito.

El departamento autonómico incide en la idea de que son los municipios los que tienen las competencias en esta materia, tal y como recoge la Ley reguladora de las bases del régimen local. “La recogida de residuos es una competencia municipal propia y un servicio público esencial que los ayuntamientos deben garantizar para asegurar la salubridad, la protección del medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía”, puede leerse en el mencionado oficio remitido al Ayuntamiento llucmajorer.

El Govern Prohens considera que la situación denunciada “podría representar un problema de salud pública por la posible proliferación de plagas, la generación de lixiviados (líquidos contaminantes que desprenden los residuos) y los malos olores, circunstancias agravadas por las altas temperaturas”.

Por eso, Salud Pública solicita que “se refuerce la recogida de residuos y se dé una solución lo antes posible”, con el objetivo de “proteger a la población”. Este departamento autonómico da un plazo de 10 días hábiles al Ayuntamiento para informar de la situación y de las medidas adoptadas.

El aviso de Salud Pública se produce en un contexto de gran descontento en Llucmajor por la gestión de las basuras durante prácticamente toda la legislatura, con crisis periódicas en las que las bolsas de desperdicios se acumulan fuera de los contenedores durante días para desesperación de los vecinos, que llevan meses denunciando los hechos en redes sociales y en medios de comunicación. El requerimiento ahora del Govern se puede enmarcar también en la crisis política abierta en el seno del PP; el descontento de la cúpula con la alcaldesa ha forzado que finalmente Lascolas no vaya a repetir como candidata en 2027.

Oposición municipal

La oposición municipal ha tomado también este tema como uno de los principales frentes políticos contra la gestión de Lascolas, a la que han acusado varias veces de inacción. La semana pasada, PSIB-PSOE, MÉS per Llucmajor, Llibertat Llucmajor y S’Ull reclamaron que se declarase una situación de emergencia sanitaria.

También pidieron recurrir a la tramitación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de contratar de manera inmediata un servicio extraordinario que refuerce los medios personales y materiales destinados a la recogida de residuos. Paralelamente, estos grupos de la oposición llevaron la crisis al Defensor del Pueblo.

En su escrito al Defensor del Pueblo, como ya informó este diario la semana pasada, los grupos describen una acumulación continuada de residuos en la vía pública y atribuyen la situación a la insuficiencia del servicio de recogida.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Llucmajor adjudicó el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria del municipio por un importe de 29,9 millones de euros y una duración de ocho años. El contrato servirá para aplicar mejoras sustanciales respecto al anterior tanto en recursos como en exigencia técnica y medioambiental, subrayó en aquel entonces la institución municipal.