Devoción y tradición acompañan a la Beateta por las calles de Valldemossa

Valldemossa ha celebrado este martes su día grande en honor a Santa Catalina Thomàs, nacida en el municipio, con una jornada que combinó los actos religiosos, la música y las tradiciones populares. El programa ha culminado por la noche con la esperada salida del Carro Triomfal, presidido por la Beateta de 2026, Àfrica Calafat Roldán.

La jornada ha comenzado a las 9 horas con la tradicional cercavila de la Banda de Música de Montuïri, que ha recorrido las calles del pueblo para anunciar el inicio de los principales actos de las fiestas.

A las 10.45 horas ha partido desde el Ayuntamiento el desfile formado por la Beateta, su corte de ángeles, la Hereva, las damas de honor y las autoridades. La comitiva se ha dirigido hasta la iglesia parroquial de Sant Bartomeu, donde a las 11.00 horas se ha oficiado la misa solemne en honor a Santa Catalina Thomàs.

Tras la ceremonia religiosa, el Ayuntamiento ha ofrecido un refresco en los jardines de la Cartuja. Los actos se reanudaron por la tarde con el concierto que la Banda de Música de Montuïri ofreció a las 18.30 horas en la plaza de la Cartuja.

El principal momento de la celebración ha llegado a las 21.30 horas, cuando el Carro Triomfal inició su recorrido por las calles de Valldemossa. Àfrica Calafat ha presidido la carroza engalanada junto a los quince niños y niñas que formaron su corte de angelets.

Han acompañado a la Beateta Aarón Goñi Rodríguez, Olivia Cipriani Carulla, Román Goñi Rodríguez, Martina Marquès Català, Marc Muñoz Pons, Paula Vives Sánchez, Eduard Stefan Arseni, Teo Nistico, Teo Seijo Vicens, Rita Beriain Puentes, Kenzo Lambourne Lloyd-Cox, Clàudia Rigo Chaparro, Lluc Juan Mateu, Ona Amer Julià y Nil Campins Pons.

Junto a la carroza han desfilado los tradicionales carretons con niños y niñas vestidos de payeses y payesas. La comitiva ha contado también con la participación de la Banda de Música de Montuïri, la Banda de Música de Valldemossa y los Xeremiers de sa Garriga.

La salida del Carro Triomfal ha cerrado los actos centrales de unas fiestas que comenzaron el pasado 17 de julio y que han vuelto a rendir homenaje a Santa Catalina Thomàs, una de las figuras más vinculadas a la historia y a la identidad de Valldemossa.