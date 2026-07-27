Vecinos de Sóller retiran hasta 219 bolsas de basuras del arcén de la carretera del desvío

Media docena de voluntarios retiraron hace unos días un total de 219 bolsas de basura de los arcenes de la carretera del desvío en un tramo de apenas kilómetro y medio. La realización de esta tarea ha sido fruto de una iniciativa vecinal ante la pasividad de las administraciones públicas, a las que les corresponde esta tarea.

Esta iniciativa ciudadana ha permitido recuperar un tramo de carretera que acumulaba una gran cantidad de residuos, lo que ha servido para poner de manifiesto la falta de una actuación coordinada entre el Consell de Mallorca, titular de la vía, y el Ayuntamiento de Sóller para mantener este espacio en condiciones adecuadas.

La iniciativa comenzó en mayo a través de Alex Sarso, que hizo un llamamiento a través de una página en redes sociales. Tras doce jornadas consecutivas, los voluntarios han recogido cientos de kilos de residuos de todo tipo. Entre los hallazgos había neumáticos, maderas, restos de obra, una silla infantil, juguetes, ventiladores, así como jeringuillas, preservativos, pañales, compresas e incluso dos ovejas muertas en avanzado estado de descomposición.

Durante estas semanas también se han incorporado de forma puntual otros colaboradores y varias empresas locales han querido respaldar la iniciativa. Los impulsores de la campaña aseguran que el objetivo inicial no era denunciar ninguna situación, sino recuperar un espacio que utilizan a diario. Sin embargo, consideran que la experiencia ha demostrado que la constancia de un pequeño grupo de personas puede lograr resultados significativos, aunque recuerdan que este esfuerzo no puede sustituir las obligaciones de las administraciones competentes.

Los voluntarios preparan una propuesta que presentarán al Ayuntamiento de Sóller con diferentes ubicaciones en las que consideran necesario instalar nuevas papeleras para reducir el abandono de residuos.

Además, plantean impulsar un concurso de carteles con la participación de los centros educativos del municipio para que sean los propios alumnos quienes elaboren mensajes de concienciación ambiental que puedan instalarse a lo largo de la carretera.

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Los promotores de esta iniciativa lamentan que hayan sido los ciudadanos quienes hayan tenido que asumir durante doce semanas una labor que corresponde al Consell de Mallorca, como responsable de la carretera, con la colaboración del Ayuntamiento en materia de mantenimiento y limpieza del entorno. Por este motivo, reclaman que ambas administraciones dejen de trasladarse mutuamente la responsabilidad y establezcan un mecanismo estable de coordinación que garantice la conservación del Desvío sin depender de la buena voluntad de los vecinos.